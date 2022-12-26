استاذ بطب عين شمس: تقنين عمليات زراعة الكبد يقلل المخاطر والمضاعفات

قال الدكتور محمود طلعت استاذ جراحة الكبد والقنوات المرارية بكلية الطب جامعة عين شمس، إن مصر حققت تقدم كبير فى مجال زراعة الكبد خلال العشرين عاما الماضية والتى شهدت طفرة فى عدد المراكز، وتقدم فى مستوى الفرق الطبية المتخصصة فى الزراعة وارتفاع كبير فى نسب نجاح العمليات.

وأضاف محمود طلعت، أن من أهم المشكلات التى كانت تواجه عمليات زراعة الكبد، هى احتمالية حدوث نزيف أثناء الجراحة أو بعدها ما يؤثر على حياة المريض وعلى نسب نجاح العملية.

وأشار إلى أن هناك منتجات طبية متطورة للسيطرة على النزيف أثناء وبعد الجراحة، تم تجربتها، وتقوم بالتحول إلي چل لاصق خلال ٦-١٢ ثانية، ما يؤدي إلى إيقاف النزيف خلال ٣٠ ثانيه فقط، حتى قبل حدوث التجلط مما يقلل من النزيف خلال العملية، كما أنه يقلل من احتمالية حدوث نزيف بعد العملية الجراحية بدرجة أكبر من أي موقف نزيف آخر.

وأشار إلى أن عملية زراعة الكبد من شخص إلى آخر تتطلب عناية خاصة للحفاظ على حياة المتبرع ومنع تعرضه لخطر النزيف أثناء عملية قطع الفص المحدد من الكبد والمناسب للزرع لدى المريض، وهى عملية دقيقه وتتطلب مهارة عالية.

واستطرد أن تقنين عملية التبرع بفص من الكبد من المتوفين حديثا ستلعب دورا هاما فى التوسع فى عمليات زراعة الكبد فى مصر وتقليل المخاطر والمضاعفات المرتبطة بالتبرع من حى الى حى، و"نأمل أن يتم الانتهاء من عملية التقنين قريبا فى ظل الاهتمام الذى توليه الدولة للخدمات الصحية المقدمة للمواطنين".