لمحبي الدفع الرباعي .. سعر لاند روفر إيفوك 2023 في الإمارات

تعزز شركة لاند روفر من تواجدها داخل السوق الاماراتي، من خلال العديد من الطرازات القوية، والتي تأخذ دوماً الطابع الرياضي، ومثل السيارة ديفيندر، ولاندروفر سبورت، وغيرها مثل ديسكفري، والسيارة الرياضية التي سنتحدث عنها في هذا الموضوع وهي إيفوك 2023.

ويقدم موقع "صدى البلد" الاخباري سعر السيارة لاند روفر إيفوك 2023 في الامارات مع تقديم ابرز مواصفاتها الفنية.

لاند روفر إيفوك موديل 2023

القدرات الفنية للسيارة لاند روفر إيفوك 2023

تعتمد السيارة لاند روفر إيفوك 2023 على محرك رباعي الأسطوانات، بقوة 200 حصانا، سعة 2000 سي سي، مع عزم اقصى للدوران 320 نيوتن/متر، متصل بناقل سرعات أوتوماتيكي دفع كلي، بينما تصل السرعة القوى للسيارة إلى 216 كم/ساعة، بالإضافة إلى القدرة على الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 8.5 ثانية.

لاند روفر إيفوك موديل 2023

وزودت السيارة لاند روفر إيفوك 2023 بمحرك اخر بنفس عدد الأسطوانات والسعة اللترية، ولكنه يضخ 250 حصانا، مع عزم دوران 365 نيوتن/متر، بينما يمكن لهذه النسخة عبر تلك القدرات أن تنطلق من نقطة السكون 0 وصولاً لسرعة 100 كم/ساعة في غضون 7.5 ثانية، إلى جانب سرعة قصوى تصل إلى 230 كم/ساعة.

لاند روفر إيفوك موديل 2023

وتحتوي السيارة لاند روفر إيفوك 2023 على كاميرا 360 درجة، وخاصية التنبيه من النقاط العمياء، وتحديد المسارات، وحساسات حركة أمامية وخلفية، مع تقنية التحكم في الثبات، والمساعدة مع الانعطاف، ومكابح ABS و EBD، بالإضافة إلى تجهيزات تتضمن وسائل الترفيه تشمل شاشة عرض الوسائط ومكبرات صوتية، وبلوتوث، ومكيف هواء اوتوماتيكي.

لاند روفر إيفوك موديل 2023

اسعار السيارة لاند روفر إيفوك موديل 2023 في الإمارات

الفئة 2.0T S 200 PS AWD موديل 2023 بقيمة قدرها 215,145 درهم.

الفئة 2.0T R-Dynamic HSE 250 PS موديل 2023 بقيمة قدرها 274,365 درهم.