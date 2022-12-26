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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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محافظ كفر الشيخ: تكثيف المرور على الأسواق لضمان ضبط الأسعار وعدم التلاعب

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء فإن كل أجهزة المحافظة متشاركة في حملات يومية على كل أماكن بيع السلع الغذائية لمتابعة الأسعار وتوافرها.

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وأضاف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، خلال مداخلة ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "تم تكثيف المرور على الأسواق لضمان ضبط الأسعار وعدم التلاعب من التجار".

 

وأشار: "السلع الغذائية الرئيسية متوفرة في كافة المنافذ"، موضحا: "نكثف المرور صباحا ومساءا لمتابعة وضع أسعار السلع والإعلان عنها".
 

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