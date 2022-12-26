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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في السعودية.. أكبر صحاري العالم تكتسي بحلة الشتاء

صدى البلد

وسط أجواء مبهرة وساحرة اكتست صحراء الربع الخالي الواقعة جنوب شرق السعودية حلة الشتاء في لوحة فنية مبدعة رسمت بعناية ربانية فائقة الدقة .

وتتميز صحراء  الربع الخالي بالتضاريس الجغرافية التي تشكلت في لوحات جمالية جسدها جمال الصحراء وسط الكثبان الرملية والصخور، أجبرت الكثير على التنزه والاستمتاع بالرحلات البرية ومشاهدة جماليات الصحراء في فصل الشتاء.

وتتميز صحراء الربع الخالي بالأجواء المعتدلة من حيث درجات الحرارة، فهي تترواح ما بين 14 إلى 18 درجة مئوية، وتصل إلى 10 درجات أثناء تعمق المنخفضات القطبية شتاء".

يُشار إلى أن صحراء الربع الخالي تعتبر واحدة من أكبر الصحاري في العالم، وتقع الصحراء على مساحة نحو 600 ألف كيلومتر مربع تقريبًا، وتمتد على حوالي 1000 كيلومتر تقريبًا طوليًّا، أما عرضيا فتمتد إلى ما يقارب الـ 500 كيلومتر.

ويقع الربع الخالي ضمن الصحراء العربية والصحراوية العربية القاحلة ومناطق الشجيرات، كما تنمو في الربع الخالي بعض من الشجيرات والأعشاب خصوصاً في وقت الربيع، وبسبب كون الربع الخالي مصب أودية نجد وبعض أودية عسير واليمن وعمان، فإن هناك اعتقادا واسعا بوجود مخزون كبير من المياه تحت رماله الجميلة

 

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