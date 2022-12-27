رسميا.. آيندهوفن يعلن انتقال كودي جاكبو لليفربول

أعلن فريق آيندهوفن تعاقد ليفربول الإنجليزي مع كودي جاكبو، بشكل رسمي.

وأوضح النادي الهولندي عبر موقعه الرسمي، أنه توصل لإتفاق مع ليفربول لانتقال كودجي.

وأشار إلى أن كودجي سيغادر إلى إنجلترا قريبًا لكي يخضع للفحوصات الطبية، قبل إتمام الانتقال.

وذكر البيان أن كلا الناديين لم يُعلنان عن التفاصيل المالية لاتمام الانتقال، حيث أكد مارسيل براندز المدير العام: "لكن هذا انتقال قياسي لآيندهوفن".

جاكبو صاحب الـ 23 عاما، يلعب في الجبهة اليسرى وظهر بمستوى مميز مع منتخب هولندا في كأس العالم الأخير، وأحرز 3 أهداف في 5 مباريات قبل أن يتلقى هزيمة من الأرجنتين في ربع نهائي المونديال.