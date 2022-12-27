عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موقف المقاولون العرب من الاستغناء عن عمر فايد للأهلي أو الزمالك

عمر فايد
عمر فايد

علق محمد عادل فتحي المشرف على الكرة بنادي المقاولون العرب، على الأنباء التي تشير إلى تقدم قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، بعروض رسمية لضم المدافع الشاب، عمر فايد.

وقال المشرف على الكرة بالمقاولون في تصريحات تلفزيونية عبر شاشة "أون تايم سبورتس 2": "لم نتلقَّ أي طلبات رسمية من الأهلي أو الزمالك للتعاقد مع عمر فايد".

وأضاف: "رغبتنا الأولى والأخيرة فيما يخص عمر فايد هي الاحتراف الخارجي، وليس انتقاله لفريق محلي".

وختم: "إذا طلب الأهلي أو الزمالك التعاقد مع عمر فايد؛ فإن طلبهما مرفوض، لأن اللاعب من أبرز ركائز مشروع المقاولون العرب".

يذكر أن عمر فايد نجح في تقديم نفسه بقوة في الملاعب مع منتخب الشباب، وأيضًا مع فريق المقاولون العرب، ليعتبره البعض خليفة أحمد حجازي مدافع المنتخب الوطني واتحاد جدة السعودي.

محمد عادل فتحي المقاولون العرب الأهلي والزمالك عمر فايد المقاولون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

50 ألف جنيه حافز سنوي لكل أسرة مصرية ملتزمة بتحديد النسل |مقترح

بالأسماء..الأهلى يطيح بـ 5 لاعبين في يناير

انخفاض أسعار الذهب الآن.. وعيار 21 يفقد 100 جنيه

كولر يُعيد هذا اللاعب إلى قائمة الأهلي في مواجهة سيراميكا

البحوث الفلكية: زلزال بقوة 5 ريختر يضرب مصر.. شعر به المواطنون

البنك الأهلي يفجر مفاجأة عن سعر الدولار في الصرافة

شروط جديدة للمقبلين على الزواج ومفيش طلاق شفهي.. قراران عاجلان بأمر الرئيس

استغل عمله سائقا معها.. القبض على المتهم بقتل سيدة العمل الخيري بالبحيرة

ترشيحاتنا

دعاء الليل يغير نتيجة الامتحان ويكتب النجاح .. اغتنمه بـ 10 كلمات

أصلي جميع الفروض بقصار السور هل هذا جائز ؟ ..الإفتاء ترد

لماذا لا تشعر بالزلزال .. المعهد القومي للبحوث الفلكية يجيب

القضاء يفصل اليوم في رشوة مفتش آثار إمبابة

تركيا تعلن مقتل أحد جنودها في عملية عسكرية شمال العراق

تفاصيل رسائل سيد عبد الحفيظ النارية للاعبي الأهلي| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سكان بريطانيا يستيقظون على أكياس نقود أمام منازلهم.. هل هو بابا نويل؟

بسبب مرضها.. تفاصيل آخر لحظات في حياة البلوجر شهد العنزي ترويها أختها

بعد 13 سنة.. امرأة في حالة حرجة بسبب لدغة بعوضة

فى عيد زواجهم الرابع.. 5 صور للاعب محمود تريزيجيه وزوجته

فيديو

جبر خاطرها.. تنفيذ عاجل لتوجيهات الرئيس السيسي بشأن السيدة نوال ..شاهد

كوين ستايل | كل ما تريد معرفته عن زراعة الأسنان والتقويم

يشارك من الشهر المقبل.. كيف يعود كهربا للملاعب دون دفع الغرامة/ فيديوجراف

صقيع وثلوج .. استمرار الطقس السيئ على السعودية لمدة أسبوع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

نهى زكريا

إنصافًا للعملة الوطنية

نهال علام

مصر قلب إفريقيا

محمد الغريب

عقلاء.. ولكن؟!

خالد الشناوي

كلمة حق وإنصاف

إلهام أبو الفتح

محمد أبو العينين.. دبلوماسية برلمانية فاعلة

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

اﻟﻤﺰﻳﺪ