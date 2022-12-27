موقف المقاولون العرب من الاستغناء عن عمر فايد للأهلي أو الزمالك

علق محمد عادل فتحي المشرف على الكرة بنادي المقاولون العرب، على الأنباء التي تشير إلى تقدم قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، بعروض رسمية لضم المدافع الشاب، عمر فايد.

وقال المشرف على الكرة بالمقاولون في تصريحات تلفزيونية عبر شاشة "أون تايم سبورتس 2": "لم نتلقَّ أي طلبات رسمية من الأهلي أو الزمالك للتعاقد مع عمر فايد".

وأضاف: "رغبتنا الأولى والأخيرة فيما يخص عمر فايد هي الاحتراف الخارجي، وليس انتقاله لفريق محلي".

وختم: "إذا طلب الأهلي أو الزمالك التعاقد مع عمر فايد؛ فإن طلبهما مرفوض، لأن اللاعب من أبرز ركائز مشروع المقاولون العرب".

يذكر أن عمر فايد نجح في تقديم نفسه بقوة في الملاعب مع منتخب الشباب، وأيضًا مع فريق المقاولون العرب، ليعتبره البعض خليفة أحمد حجازي مدافع المنتخب الوطني واتحاد جدة السعودي.