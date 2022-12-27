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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيرو تعتقل ستة جنرالات متورطين في قضايا فساد مع الرئيس المخلوع كاستيلو

رئيس بيرو المخلوع
رئيس بيرو المخلوع

اعتقلت وحدة مكافحة الفساد في مكتب المدعي العام في بيرو يوم الاثنين ستة جنرالات وسط تحقيق في مزاعم بأن الرئيس السابق المخلوع بيدرو كاستيلو قام بترقية ضباط الشرطة والجيش بشكل غير قانوني.

وقالت وحدة مكافحة الفساد إن الشرطة صادرت أيضا 'وثائق وأجهزة' خلال مداهمة لمنزل وزير الدفاع السابق في كاستيلو والتر أيالا.

يخضع كاستيلو ، الذي اعتقل في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن صوته المشرعون لإقالة منصبه لمحاولته حل الكونجرس بشكل غير قانوني ، للتحقيق بشأن استغلال النفوذ. ويواجه ست تهم منفصلة بالفساد نفى كل منها.

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وقال مكتب المدعي العام على تويتر 'من خلال هذه التدخلات ، تم إلقاء القبض على ستة ممن تم التحقيق معهم. وتشمل الإجراءات ... 26 مداهمات على مستوى البلاد'.

ويقضي الرئيس اليساري السابق 48 شهرًا من الحبس الاحتياطي أثناء التحقيق معه بتهمة 'التمرد'.

وقال مكتب المدعي العام على تويتر إن الجنرالات المحتجزين يخضعون للتحقيق 'بزعم دفعهم لترقيتهم في عام 2021 بتفويض من الرئيس السابق بيدرو كاستيلو'.

وانتقد وزير الدفاع السابق أيالا تفتيش منزله واعتقال الجنرالات.

وقال ايالا للصحفيين 'هذا لم يكن ضروريا لانهم لم يعثروا على شيء.' 'هذا التحقيق مضى عليه أكثر من عام ... هذا عرض'.

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