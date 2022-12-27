رمضان السيد: فيريرا فاز بالبطولات لهذا السبب.. وهناك قلق بالأهلي

أكد رمضان السيد نجم الأهلي السابق، أن جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك، فاز ببطولات الموسم الماضي، بعدما قام بتثبيت التشكيل وتصعيد بعض اللاعبين واستغل الامكانيات المتاحة، مشيرا إلى أن هناك بعض اللاعبين اثبتوا وجودهم مثل حسام عبدالمجيد وسيد نيمار ويوسف نبيه وسيف جعفر.

وقال رمضان في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "فيريرا يقوم بتغييرات عديدة في تشكيلة الزمالك، ولا أعرف سر استبعاد بعض اللاعبين من التشكيلة مثل سيف الجزيري وحمزة المثلوثي، والمدرب قام باستبعاد العديد من الأسماء المؤثرة بشكل غريب".

واضاف: "نتمنى أن يكون كل الأندية لديها عقود رعاية كبيرة، لأنها ستخلق منافسة قوية، وستجعل كل الأندية تمتلك فرق جيدة".

وواصل: "هناك حالة قلق في الأهلي من الأداء الهجومي خصوصا أخر مباراة أمام سموحة بسبب عدم الوصول لمرمى المنافس طوال الـ90 دقيقة، وعدم وجود فاعلية هجومية بالشكل المطلوب".