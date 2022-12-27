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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

غرامة 2 مليون جنيه لغير الملتزمين.. موعد الأوكازيون الشتوي 2023 في مصر

موعد الأوكازيون الشتوي
موعد الأوكازيون الشتوي 2023 في مصر

ينتظر عدد كبير جدا من المواطنين محبي شراء الملابس الشتوية، موعد الأوكازيون الخاص بانخفاض الأسعار عن تلك المعروضة في اول الموسم، حيث ينشط في تلك الفترة الإقبال على شراء الملابس وغيرها من المستلزمات للاستفادة من فترة التخفيضات على السلع والمنتجات بنسب كبيرة.

 موعد الأوكازيون الشتوي 2023 في مصر

التموين: توقعات بمشاركة 3500 محل تجاري في الأوكازيون الشتوي 2023

التموين: الأوكازيون الشتوي يضم الأجهزة والأدوات المنزلية

التموين: بدء الأوكازيون الشتوي فبراير المقبل لمدة شهر

التموين: زيادة عدد المحال المشاركة في الأوكازيون الصيفي

لتخفيف العبء عن الأهالي.. التموين: مد الأوكازيون الصيفى لأول أكتوبر

التموين للمواطنين: رقابة على بضائع الأوكازيون الصيفي ونناشد بالإبلاغ في حالة التلاعب


ويشترك في الأوكازيون الشتوي اكثر من 3 آلاف محل وتتراوح نسبة الخصومات في الأوكازيون الشتوي بين 20% إلى 50% ومدة مشاركة تمتد حتى أسبوعين بالنسبة للمحلات، والتي تبدء من فترة التصفية الموسمية الأولى يوم الاثنين 6 فبراير 2023 ويستمر لمدة شهر علي الاغلب.

تصفية الأوكازيون الشتوي 2023 في مصر

و تكون المحلات ملزمة بإعلان ‏ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية ملصق بها بيان عن ‏الثمن الفعلي الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر ‏السابق عن التصفية.

موعد الأوكازيون الشتوي 2023 في مصر

الأوكازيون الشتوي في مصر

وياتي الهدف من تخفيضات الاوكازيون الشتوي، تنشيط التجارة الداخلية ‏وزيادة القوة الشرائية للمواطنين بعد التخفيضات التي توجد ‏على السلع والتي تعد من اهم الحركات النشطه للبيع في مصر.

الأوكازيون الشتوي في المحلات

ومن اهم الأسباب الشرائية بالاوكازيون انه لا يقتصر على الملابس فقط ‏بل كل الأنشطة التجارية من ‏مصنوعات جلدية وأدوات منزلية و غيرها من المنتجات التي يزداد عليها السحب في موسم الشتاء.

نصائح للاستفادة من تخفيضات ال\اوكازيون

 قدم جهاز حماية المستهلك مجموعة من النصائح، للمواطنين الراغبين للشراء بفترة التخفيضات ومنها:

طلب فاتورة الشراء.

التأكد من تطبيق سياسة الاستبدال والاسترجاع.

التأكد من طبيعة السلعة وصفاتها وتاريخ الإنتاج والصلاحية وجهة المنشأ.
التأكد من السعر قبل وبعد الخصم للتأكد من وجود عروض حقيقية.

التموين للمواطنين: رقابة على بضائع الأوكازيون الصيفي ونناشد بالإبلاغ في حالة التلاعب

التموين: زيادة عدد المحال المشاركة في الأوكازيون الصيفي

التموين: بدء الأوكازيون الشتوي فبراير المقبل لمدة شهر

التموين: توقعات بمشاركة 3500 محل تجاري في الأوكازيون الشتوي 2023

غرامة تصل إلى 2 مليون جنيه عقوبة عدم وضع الأسعار


وألزم جهاز حماية المستهلك التجار بالتي لتفادي الغرامة والعقوبة للمخالفين:-

وضع السعر قبل وبعد التخفيضات حتي لا يقع تحت طائلة القانون، والذي حدد غرامة التي تصل إلى 2 مليون جنيه.

 مع التشديد على ضرورة الالتزام بالقانون حفاظا على حقوق المستهلكين وعدم الوقوع تحت طائلة القانون .

اشتراك كل محل أسبوعين في الأوكازيون من شأنه إتاحة الفرصة لكل المحلات على حسب رغبة كل محال وقدرته

يجب أن يكون لدى المحل "بونات" البيع من شهر سابق للتأكد من حقيقة النسبة الموضوعة.

عدم وجود نسب مئوية وهمية علي السلع المعروضة.

الدخول في الأوكازيون اختياري وليس إجباري ولكن إذا دخل عليه الالتزام بالمعايير والأساسيات التي وضعتها وزارة التموين.  

 من ضمن هذه المعايير وضع المحال سعرين على كل سلعة، واحد منهم مشطوب عليه، والذي كان يبيعه الشهر السابق، والسعر الثاني هو الذي يبيعه حاليا.

موعد الأوكازيون الشتوي 2023 في مصر
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