فيريرا يدرس إعادة نجم الفريق لتشكيل الزمالك أمام الإسماعيلي

أكد الإعلامي محمد فاروق أن البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، يدرس إجراء بعض التعديلات على تشكيل الفريق فى مواجهة الإسماعيلى المقبلة، بعد التعادل السلبى مع المقاولون العرب.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :"يفكر فيريرا فى إعادة سيد نيمار لتشكيل الزمالك الأساسى فى مواجهة الدراويش، بعدما استبعد اللاعب من مواجهتى حرس الحدود ثم المقاولون العرب".

وتابع:" يرغب البروفيسور البرتغالى فى اعادة الاتزان فى تشكيل الزمالك، بعدما أجرى بعض التعديلات على التشكيل فى المواجهات الماضية، حيث يقوم فيريرا بتغيير اللاعبين واجراء عملية التدوير بشكل مستمر".