بعد حدوث زلزال .. البحوث الفلكية تكشف عن احتمالية حدوث توابع

كشف الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن احتمالية حدوث توابع لزلزال اليوم الذي شعر بيه عدد كبير من سكان محافظات صعيد مصر وبالتحديد في مدينة أسيوط والمنيا وبني سويف وحدث الزلزال وعلي بعد 26 كيلومتر جنوب غرب الطور بقوة 5 ريختر وحدث في تمام الساعة الساعة الثانية و11دقايق.

وقال الدكتور جاد القاضي عبر صفحة المعهد الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك للرد علي أحد المواطنين يتسأل عن احتمالية حدوث توابع قائلا “ نعم سوف يكون هناك توابع.. لكن قوتها اقل كثيرا من الزلزال الرئيسي.. وقد لا يشعر بها أي من المواطنين... وسيكون ذلك خلال اليوم وغدا على أقصى تقدير”.

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل و التابعة للمعهد يوم الثلاثاء الموافق 2022/12/27 هزة أرضية علي بعد 26 كيلومتر جنوب غرب الطور وكانت بياناتها كالتالي :

تاريخ الحدوث: 2022/12/27

وقت الحدوث : 02:11:02 صباحاً بالتوقيت المحلي

القوة : 5 درجة علي مقياس ريختر

خط العرض: 28.04 شمالا

خط الطول : 33.48 شرقا

العمق: 9.61 كم



وورد للمعهد ما يفيد بالشعور بالهزة ولم يرد ما يفيد بوقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات.