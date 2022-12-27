عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

البحوث الفلكية: زلزال بقوة 5 ريختر يضرب مصر.. شعر به المواطنون

صدى البلد

سجلت محطات الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية اليوم الثلاثاء الموافق 27 ديسمبر 2022، بزلزال  بقوة 5 على مقياس ريختر علي بعد 26 كيلومتر  جنوب غرب الطور  فى تمام الساعة الثانية  و11دقايق  ولَم يصل للمعهد اى بلاغ بوقوع إصابات لكن قيام بعض المواطنين بسماع صوت وذلك نتيجة ان الهزة سطحية.

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية عن تسجيل محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد، اليوم الثلاثاء الموافق 27 ديسمبر 2022 2022، زلزال، علي بعد 26 كيلومتر  جنوب غرب الطور الثانية   و11دقايق .

وأوضح الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد، أن الزلزال كان بقوة 5  درجة على مقياس ريختر، وعلي عمق 9.61   كم  كم  حيث ‏شعر بعض المواطنين بهذه الهزة.


وأشار الدكتور جاد القاضي و ورد للمعهد ما يفيد بالشعور بالهزة و لم يرد ما يفيد بوقوع اي خسائر في الأرواح و الممتلكات.

وجاءت بيانات الهزة الأرضية كالتالي:

تاريخ الحدوث: 2022/12/27

وقت الحدوث : 02:11:02 صباحاًبالتوقيت المحلي 
القوة : 5 درجة علي  مقياس ريختر 
خط العرض: 28.04  شمالا  
خط الطول : 33.48 شرقا  
العمق: 9.61   كم 

 

زلز الشبكة القومية للزلازل للمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية زلزال الهزة الأرضية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

50 ألف جنيه حافز سنوي لكل أسرة مصرية ملتزمة بتحديد النسل |مقترح

بالأسماء..الأهلى يطيح بـ 5 لاعبين في يناير

انخفاض أسعار الذهب الآن.. وعيار 21 يفقد 100 جنيه

كولر يُعيد هذا اللاعب إلى قائمة الأهلي في مواجهة سيراميكا

البحوث الفلكية: زلزال بقوة 5 ريختر يضرب مصر.. شعر به المواطنون

البنك الأهلي يفجر مفاجأة عن سعر الدولار في الصرافة

شروط جديدة للمقبلين على الزواج ومفيش طلاق شفهي.. قراران عاجلان بأمر الرئيس

استغل عمله سائقا معها.. القبض على المتهم بقتل سيدة العمل الخيري بالبحيرة

ترشيحاتنا

دعاء الليل يغير نتيجة الامتحان ويكتب النجاح .. اغتنمه بـ 10 كلمات

أصلي جميع الفروض بقصار السور هل هذا جائز ؟ ..الإفتاء ترد

لماذا لا تشعر بالزلزال .. المعهد القومي للبحوث الفلكية يجيب

القضاء يفصل اليوم في رشوة مفتش آثار إمبابة

تركيا تعلن مقتل أحد جنودها في عملية عسكرية شمال العراق

تفاصيل رسائل سيد عبد الحفيظ النارية للاعبي الأهلي| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سكان بريطانيا يستيقظون على أكياس نقود أمام منازلهم.. هل هو بابا نويل؟

بسبب مرضها.. تفاصيل آخر لحظات في حياة البلوجر شهد العنزي ترويها أختها

بعد 13 سنة.. امرأة في حالة حرجة بسبب لدغة بعوضة

فى عيد زواجهم الرابع.. 5 صور للاعب محمود تريزيجيه وزوجته

فيديو

جبر خاطرها.. تنفيذ عاجل لتوجيهات الرئيس السيسي بشأن السيدة نوال ..شاهد

كوين ستايل | كل ما تريد معرفته عن زراعة الأسنان والتقويم

يشارك من الشهر المقبل.. كيف يعود كهربا للملاعب دون دفع الغرامة/ فيديوجراف

صقيع وثلوج .. استمرار الطقس السيئ على السعودية لمدة أسبوع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

نهى زكريا

إنصافًا للعملة الوطنية

نهال علام

مصر قلب إفريقيا

محمد الغريب

عقلاء.. ولكن؟!

خالد الشناوي

كلمة حق وإنصاف

إلهام أبو الفتح

محمد أبو العينين.. دبلوماسية برلمانية فاعلة

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

اﻟﻤﺰﻳﺪ