البحوث الفلكية: زلزال بقوة 5 ريختر يضرب مصر.. شعر به المواطنون

سجلت محطات الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية اليوم الثلاثاء الموافق 27 ديسمبر 2022، بزلزال بقوة 5 على مقياس ريختر علي بعد 26 كيلومتر جنوب غرب الطور فى تمام الساعة الثانية و11دقايق ولَم يصل للمعهد اى بلاغ بوقوع إصابات لكن قيام بعض المواطنين بسماع صوت وذلك نتيجة ان الهزة سطحية.

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية عن تسجيل محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد، اليوم الثلاثاء الموافق 27 ديسمبر 2022 2022، زلزال، علي بعد 26 كيلومتر جنوب غرب الطور الثانية و11دقايق .



وأوضح الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد، أن الزلزال كان بقوة 5 درجة على مقياس ريختر، وعلي عمق 9.61 كم كم حيث ‏شعر بعض المواطنين بهذه الهزة.



وأشار الدكتور جاد القاضي و ورد للمعهد ما يفيد بالشعور بالهزة و لم يرد ما يفيد بوقوع اي خسائر في الأرواح و الممتلكات.

وجاءت بيانات الهزة الأرضية كالتالي:

تاريخ الحدوث: 2022/12/27

وقت الحدوث : 02:11:02 صباحاًبالتوقيت المحلي

القوة : 5 درجة علي مقياس ريختر

خط العرض: 28.04 شمالا

خط الطول : 33.48 شرقا

العمق: 9.61 كم



