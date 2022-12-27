لماذا لا تشعر بالزلزال .. المعهد القومي للبحوث الفلكية يجيب

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل و التابعة للمعهد اليوم الثلاثاء الموافق 2022/12/27 هزة أرضية علي بعد 26 كيلومتر جنوب غرب الطور وكانت بياناتها كالتالي :



تاريخ الحدوث: 2022/12/27

وقت الحدوث : 02:11:02 صباحاً بالتوقيت المحلي

القوة : 5 درجة علي مقياس ريختر

خط العرض: 28.04 شمالا

خط الطول : 33.48 شرقا

العمق: 9.61 كم

لماذا لا تشعر بالزلزال

وورد للمركز القومي للبحوث الفلكية عدة اسأله بشأن الزلازال الاخير الذي شعر به بعض المواطنين وكانت الإجابات عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك كالتالي :

ورد لنا سؤال متكرر بعد حودث أي زلزال:هو ليه في ناس مش بتحس بالزلزال وناس حست رغم إنه كان قويا نسبيا؟

والاجابة المثلى لذلك: طبيعي جدا اختلاف إحساس المواطنين بأي زلزال.. لأسباب كتير منها وضع الشخص (صاحى أو نايم.. واقف أو جالس.. ثابت أو متحرك.. في طابق أرضى أو طابق مرتفع) وأخيرا قربه من موقع الزلزال.



وأيضا سؤال آخر: هل هناك توابع لهذا الزلزال: نعم سوف يكون هناك توابع.. لكن قوتها أقل كثيرا من الزلزال الرئيسى..وقد لا يشعر بها أي من المواطنين...وسيكون ذلك خلال اليوم وغدا على أقصى تقدير.