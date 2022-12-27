مكتسبات المرأة في عهد الرئيس السيسي.. محاضرة في قصر ثقافة طنطا

عقد قصر ثقافة طنطا بمحافظة الغربية محاضرة بعنوان "دور المرأة في الحفاظ على الأسرة"، وذلك ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج الفنان هشام عطوة، وبمشاركة العديد من منظمات المجتمع المدني، ولفيف من رواد القصر.

احترام المرأة

وفي كلمته، أكد الشيخ محمود الهلالي، إمام وخطيب المسجد الأحمدي، بأن الإسلام أعلى من قدر ومكانة المرأة، وتابع قائلا: “كانت المرأة في الجاهلية مهانةً ولا قيمة لها، فقد كان الرجل هو السيد المتحكِّم في المرأة، دون احترامٍ وتقدير لها، حتى جاءت الشريعة الإسلامية لترفع من شأنها وقدّرها، لتشهد المرأة في ظل الإسلام عهدا جديدا من الحقوق”.

وأشار إلى أن من أهم أدوار المرأة في الحفاظ على الأسرة، من بينها: تربية ورعاية الأطفال، والحفاظ على تماسك الأسرة، وتقديم الدعم العاطفي لأفرادها، مؤكدا بأنها لعبت العديد من الأدوار داخل المجتمع في الكثير من المجالات، ومنها: التعليم، والصناعة، والسياسة، بخلاف مشاركتها المتميزة بسوق العمل.

مبادرات

من جانبه، استعرض الشاعر والأديب علي طواقي أهم الأدوار التي تلعبها المرأة في المجتمع الآن، ولاسيما بعد كافة الاستحقاقات التي حصلت عليها ومنذ اليوم الأول لتولي الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكم، مؤكدا أنه وعلى الرغم من كثرة التحديات التي واجهت العالم في عام 2022، إلا أن المرأة حصلت على حقوقها من خلال العديد من التدابير، وتنفيذ الكثير من المبادرات والمشروعات في كافة المجالات للحفاظ على حقوقها وتوفير حياة كريمة لها ولأسرتها.

تمكين المرأة



وتابع "طواقي" استعراض أبرز ما قدمته الدولة المصرية في ملف حماية وتمكين المرأة وتعزيز أدوارها القيادية، وذلك من خلال عدة محاور، جاء في مقدمتها: إطلاق العديد من المبادرات الرئاسية لصحة المرأة، والتي استهدفت أكثر من 23 مليون سيدة، كما استطاعت الدولة المضي قدما في تمكين المرأة اقتصاديا، وسياسيا، واجتماعيا، فيما شهد ملف العنف ضد المرأة تطورا كبيرا من جانب الدولة، وذلك بعد افتتاح 28 وحدة لمكافحة العنف والتحرش داخل الجامعات، و8 وحدات استجابة طبية داخل المستشفيات الجامعية، كما وتم تفعيل دور الجامعات في مكافحة العنف والتحرش ضد المرأة.