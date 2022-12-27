معتمد جمال: هاني رمزي اتظلم في عالم التدريب.. وكرول «أبويا الروحي»

يرى معتمد جمال المدرب العام للمقاولون العرب، أن هاني رمزي مدرب منتخب مصر الأولمبي السابق تعرض للظلم في مسيرته التدريبية.

قال معتمد جمال في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "هاني رمزي مدرب كبير ولكنه اتظلم في موضوع التدريب إنه مكملش في مسيرته التدريبية وزعلان إنه ركز في موضوع الإعلام بس"

وعن رود كرول قال: "الأب الروحي بالنسبة لي، استفدت منه جدا، وعلمني ازاي اللاعب يلتزم" .



وعن شوقي غريب قال: "بتعلم منه لحد دلوقتي، وعايز حد يجاوبني، ليه الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي بقيادة شوقي غريب مشي؟ وهل احنا مشينا عشان احنا عملنا نتايج وحشة ده محصلش"