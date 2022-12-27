وحدة مكافحة الفساد في بيرو: اعتقال ستة جنرالات في حكومة كاستيلو.. والإجراءات شملت 26 مداهمة على مستوى البلاد

وحدة مكافحة الفساد في بيرو:

اعتقال ستة جنرالات بمزعم ترقية ضباط شرطة بشكل غير قانوني

الشرطة صادرت أيضا 'وثائق وأجهزة' خلال مداهمة لمنزل وزير الدفاع السابق

الإجراءات شملت 26 مداهمات على مستوى البلاد

اعتقلت وحدة مكافحة الفساد في مكتب المدعي العام في بيرو يوم الاثنين ستة جنرالات وسط تحقيق في مزاعم بأن الرئيس السابق المخلوع بيدرو كاستيلو قام بترقية ضباط الشرطة والجيش بشكل غير قانوني.

وقالت وحدة مكافحة الفساد إن الشرطة صادرت أيضا 'وثائق وأجهزة' خلال مداهمة لمنزل وزير الدفاع السابق في كاستيلو والتر أيالا.

يخضع كاستيلو ، الذي اعتقل في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن صوته المشرعون لإقالة منصبه لمحاولته حل الكونجرس بشكل غير قانوني ، للتحقيق بشأن استغلال النفوذ. ويواجه ست تهم منفصلة بالفساد نفى كل منها.

وقال مكتب المدعي العام على تويتر 'من خلال هذه التدخلات ، تم إلقاء القبض على ستة ممن تم التحقيق معهم. وتشمل الإجراءات ... 26 مداهمات على مستوى البلاد'.

ويقضي الرئيس اليساري السابق 48 شهرًا من الحبس الاحتياطي أثناء التحقيق معه بتهمة 'التمرد'.

وقال مكتب المدعي العام على تويتر إن الجنرالات المحتجزين يخضعون للتحقيق 'بزعم دفعهم لترقيتهم في عام 2021 بتفويض من الرئيس السابق بيدرو كاستيلو.

وانتقد وزير الدفاع السابق أيالا تفتيش منزله واعتقال الجنرالات.

يذكر أن ارتفع عدد القتلى خلال الاحتجاجات التي بدأت في بيرو بعد عزل رئيس البلاد بيدرو كاستيلو، إلى 20 شخصا.

وفق ما نقله راديو RPP، لقي ستة أشخاص حتفهم في مقاطعة أبوريماك، وشخص واحد في أريكويبا، وثلاثة في لا ليبرتاد، وواحد في هوانكافيليكا، وثمانية في أياكوتشو، وواحد في جونين.

وفي وقت سابق، سمحت رئيسة بيرو، دينا بالوارتي، بفرض حالة الطوارئ على مستوى البلاد لوقف الاحتجاجات التي تشهدها البلاد بعد إقالة بيدرو كاستيلو من الرئاسة.

وفي 8 ديسمبر، تمكنت شرطة ليما من تفريق مظاهرات لأنصار الرئيس السابق لبيرو. لكنها تجددت بعد عزله من السلطة.

وقضت المحكمة العليا في بيرو بإبقاء رئيس البلاد المعزول "بيدرو كاستيلو" رهن الاحتجاز لمدة 18 شهرًا.

ونقلت قناة "فرنسا 24" الإخبارية، في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الجمعة، عن المدعي العام في بيرو قوله، خلال جلسة المحكمة، إن الرئيس المعزول يواجه عقوبة السجن لمدة عشرة أعوام في اتهامات تتعلق بالتمرد.

وأضافت القناة أن المظاهرات الاحتجاجية ضد عزل كاستيلو لا تزال مستمرة في العاصمة "ليما" مع ارتفاع حصيلة القتلى إلى 14 شخصًا.

وكان البرلمان في بيرو قد تبنى في وقت سابق من الشهر الجاري قرارا بعزل كاستيلو من منصبه واتهمه "بمحاولة الانقلاب" في أعقاب قراره حل البرلمان وإعلان حالة الطوارئ في البلاد، وأدت "دينا بولوارت"، نائبة الرئيس اليمين الدستورية رئيسة مؤقتة للبلاد.