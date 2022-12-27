عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

وحدة مكافحة الفساد في بيرو: اعتقال ستة جنرالات في حكومة كاستيلو.. والإجراءات شملت 26 مداهمة على مستوى البلاد

الرئيس المخلوع بيدرو
الرئيس المخلوع بيدرو كاستيلو

وحدة مكافحة الفساد في بيرو:

اعتقال ستة جنرالات بمزعم ترقية ضباط شرطة بشكل غير قانوني 

 الشرطة صادرت أيضا 'وثائق وأجهزة' خلال مداهمة لمنزل وزير الدفاع السابق

الإجراءات شملت  26 مداهمات على مستوى البلاد

 

اعتقلت وحدة مكافحة الفساد في مكتب المدعي العام في بيرو يوم الاثنين ستة جنرالات وسط تحقيق في مزاعم بأن الرئيس السابق المخلوع بيدرو كاستيلو قام بترقية ضباط الشرطة والجيش بشكل غير قانوني.

وقالت وحدة مكافحة الفساد إن الشرطة صادرت أيضا 'وثائق وأجهزة' خلال مداهمة لمنزل وزير الدفاع السابق في كاستيلو والتر أيالا.

يخضع كاستيلو ، الذي اعتقل في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن صوته المشرعون لإقالة منصبه لمحاولته حل الكونجرس بشكل غير قانوني ، للتحقيق بشأن استغلال النفوذ. ويواجه ست تهم منفصلة بالفساد نفى كل منها.

وقال مكتب المدعي العام على تويتر 'من خلال هذه التدخلات ، تم إلقاء القبض على ستة ممن تم التحقيق معهم. وتشمل الإجراءات ... 26 مداهمات على مستوى البلاد'.

ويقضي الرئيس اليساري السابق 48 شهرًا من الحبس الاحتياطي أثناء التحقيق معه بتهمة 'التمرد'.

وقال مكتب المدعي العام على تويتر إن الجنرالات المحتجزين يخضعون للتحقيق 'بزعم دفعهم لترقيتهم في عام 2021 بتفويض من الرئيس السابق بيدرو كاستيلو.

وانتقد وزير الدفاع السابق أيالا تفتيش منزله واعتقال الجنرالات.

يذكر أن ارتفع عدد القتلى خلال الاحتجاجات التي بدأت في بيرو بعد عزل رئيس البلاد بيدرو كاستيلو، إلى 20 شخصا.

وفق ما نقله راديو RPP، لقي ستة أشخاص حتفهم في مقاطعة أبوريماك، وشخص واحد في أريكويبا، وثلاثة في لا ليبرتاد، وواحد في هوانكافيليكا، وثمانية في أياكوتشو، وواحد في جونين.

وفي وقت سابق، سمحت رئيسة بيرو، دينا بالوارتي، بفرض حالة الطوارئ على مستوى البلاد لوقف الاحتجاجات التي تشهدها البلاد بعد إقالة بيدرو كاستيلو من الرئاسة.

وفي 8 ديسمبر، تمكنت شرطة ليما من تفريق مظاهرات لأنصار الرئيس السابق لبيرو. لكنها تجددت بعد عزله من السلطة.

وقضت المحكمة العليا في بيرو بإبقاء رئيس البلاد المعزول "بيدرو كاستيلو" رهن الاحتجاز لمدة 18 شهرًا.

ونقلت قناة "فرنسا 24" الإخبارية، في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الجمعة، عن المدعي العام في بيرو قوله، خلال جلسة المحكمة، إن الرئيس المعزول يواجه عقوبة السجن لمدة عشرة أعوام في اتهامات تتعلق بالتمرد.

وأضافت القناة أن المظاهرات الاحتجاجية ضد عزل كاستيلو لا تزال مستمرة في العاصمة "ليما" مع ارتفاع حصيلة القتلى إلى 14 شخصًا.

وكان البرلمان في بيرو قد تبنى في وقت سابق من الشهر الجاري قرارا بعزل كاستيلو من منصبه واتهمه "بمحاولة الانقلاب" في أعقاب قراره حل البرلمان وإعلان حالة الطوارئ في البلاد، وأدت "دينا بولوارت"، نائبة الرئيس اليمين الدستورية رئيسة مؤقتة للبلاد.

مكافحة الفساد في بيرو بيرو اعتقال مكتب المدعي العام في بيرو المخلوع بيدرو كاستيلو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 تراجع 370 جنيها.. انهيار أسعار الذهب الآن بعد رفع الفائدة

50 ألف جنيه حافز سنوي لكل أسرة مصرية ملتزمة بتحديد النسل |مقترح

بالأسماء..الأهلى يطيح بـ 5 لاعبين في يناير

البحوث الفلكية: زلزال بقوة 5 ريختر يضرب مصر.. شعر به المواطنون

البنك الأهلي يفجر مفاجأة عن سعر الدولار في الصرافة

أزمة كبرى تضرب النادي الأهلي بسبب كولر

عيار 21 يتراجع إلى 1000 جنيه قريبا|ماذا فعل رفع الفائدة بأسعار الذهب

استغل عمله سائقا معها.. القبض على المتهم بقتل سيدة العمل الخيري بالبحيرة

ترشيحاتنا

بعد تراجعه 12 جنيهًا في السوق السوداء| مفاجأة في سعر الدولار الآن بالبنوك

إيران تغير مسار رحلة عائلة علي دائي المتجهة إلى دبي

غرامة 2 مليون جنيه لغير الملتزمين.. موعد الأوكازيون الشتوي 2023 في مصر

نوبيا تطلق رسميا أسطورتها الجديدة Red Magic 8 Pro بمواصفات خارقة

الإعدام يواجه عاطلا أنهى حياة زوجته في القليوبية

بسبب كاب..القصة الكاملة لتخلص طفل من شاب في القليوبية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أغرب طريقة لمكافحة كورونا.. صينيون يلتفون بأكياس| شاهد

سكان بريطانيا يستيقظون على أكياس نقود أمام منازلهم.. هل هو بابا نويل؟

بسبب مرضها.. تفاصيل آخر لحظات في حياة البلوجر شهد العنزي ترويها أختها

بعد 13 سنة.. امرأة في حالة حرجة بسبب لدغة بعوضة

فيديو

جبر خاطرها.. تنفيذ عاجل لتوجيهات الرئيس السيسي بشأن السيدة نوال ..شاهد

كوين ستايل | كل ما تريد معرفته عن زراعة الأسنان والتقويم

يشارك من الشهر المقبل.. كيف يعود كهربا للملاعب دون دفع الغرامة/ فيديوجراف

صقيع وثلوج .. استمرار الطقس السيئ على السعودية لمدة أسبوع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

نهى زكريا

إنصافًا للعملة الوطنية

نهال علام

مصر قلب إفريقيا

محمد الغريب

عقلاء.. ولكن؟!

خالد الشناوي

كلمة حق وإنصاف

إلهام أبو الفتح

محمد أبو العينين.. دبلوماسية برلمانية فاعلة

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

اﻟﻤﺰﻳﺪ