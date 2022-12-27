ميدو: شيكابالا كان بإمكانه التواجد في ريال مدريد وبرشلونة

أكد أحمد حسام ميدو، أن محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك كان قادرا على التواجد في صفوف برشلونة وريال مدريد الإسبانيين.



وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "شيكابالا في مستواه الطبيعي يلعب في برشلونة أو في ريال مدريد" .



واختم حديثه قائلا: "شيكابالا مؤثر عندما يكون في مستواه المعهود، ودائما ما يكون مميزا ومؤثر في المباريات".

معتمد جمال: حمدت ربنا لما لقيت شيكابالا بديل ضدنا.. وعمر جابر لازم (يتجرأ)

وقال معتمد جمال في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لا أعلم سبب تراجع مستوى عمر جابر، يعتمد على التمرير الخاص بالكرات السهلة فقط، لابد أن يغامر ويلعب بجرأة أكبر".

وعن تأثير شيكابالا مع الزمالك في لقاء المقاولون الأخير في الدوري: "حمدنا ربنا أنا وكابتن شوقي غريب لما لقينا شيكابالا على دكة البدلاء مش أساسي، والدنيا بتتقلب مع الجمهور لما شيكابالا بيشاورلهم بس".