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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بكاميرا 64 ميجابكسل.. Honor تطلق موبايل جديد ينافس سامسونج

بكاميرا 64 ميجابكسل..Honor
بكاميرا 64 ميجابكسل..Honor تطلق موبايل جديد ينافس سامسونج

أطلقت شركة هونر Honor الصينية أحدث هاتف لها وهو Honor X9a 5G وهو الآن مدرج بجميع مواصفاته على موقع Honor لسوق الشرق الأوسط، و لسوء الحظ ، لم تذكر القائمة سعر الهاتف لكن من المفترض أن الهاتف سيأتي بسعر مناسب لأنه يستهدف الفئة المتوسطة. 

 

مواصفات هاتف Honor X9a 5G

 

يحتوي هاتف Honor X9a 5G على شاشة نوع AMOLED بقياس 6.67 بوصة، بجودة عرض Full HD + وتبلغ الدقة 1080 × 2400 بكسل ، ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 20: 9 ، ومعدل تحديث 120 هرتز ، ويحتوي الهاتف على قارئ لبصمات الأصابع تحت الشاشة.

 

يحتوي هاتف Honor X9a على كاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل. في الخلف ، يقدم الهاتف كاميرا أساسية بدقة 64 ميجابكسل بفتحة عدسة f / 1.8 وعدسة فائقة الاتساع ultrawide بدقة 5 ميجابكسل وعدسة للعمق بدقة 2 ميجابكسل. يعمل الهاتف بنظام التشغيل Android 12 وواجهة مستخدم Magic UI 6.1. 

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يعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 695 مقترنا ب 6 جيجابايت أو 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام، و 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت من ذاكرة التخزين الداخلية.  

 

ويحتوي الهاتف على بطارية ضخمة تبلغ سعتها 5100 مللي أمبير في الساعة مع شحن بقوة 40 وات. 

 

يوفر الهاتف خيارات اتصال ، مثل بطاقة SIM المزدوجة و 5 G و Wi-Fi 802.11ac و Bluetooth 5.1 و GPS و NFC ومنفذ USB-C. 

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