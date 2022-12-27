بعدما فرض الأردن قيودا عليها.. سوريا تسمح للطيران الروسي المدني عبور أجوائها

أعلنت مؤسسة الطيران المدني بسوريا أنه سيسمح بمرور طائرات مدنية روسية عبر أجوائها، عقب فرض الأردن قيوداً على استخدام شركات طيران روسية لمجاله الجوي بحسب وكالة نوفوستي الروسية .

وكان هيئة الطيران الروسي المدنية، "كوزموس"، في وقت سابق أطلقت رحلة جوية لها من مطار ماخوتشكالا عاصمة جمهورية داغستان الروسية إلى سوريا، وستكون هذه الرحلة على نحو دوري، أسبوعيا.

ولفت طويل إلى أهمية تلك الرحلة، التي تدل على الاستقرار وعودة العمل في حركة النقل الجوي، وعلى جاهزية مطار اللاذقية واستعداده لاستقبال جميع الرحلات الجوية المدنية، مشيرا إلى أن هذه الرحلة تمثل دعوة موجهة إلى شركات الطيران الأخرى، التي ترغب في تنفيذ رحلاتها عبر المطارات السورية.

من جهته، قال الممثل التجاري لروسيا الاتحادية في سوريا، جورج أساتريان: إن الرحلة الأولى لشركة طيران روسية إلى سوريا، بعد توقف دام أعواما، تعود إلى شركة "كوزموس" للطيران.



وأكد أساتريان أهمية هذه الخطوة في تعزيز السياحة والتعاون بين البلدين، اقتصاديا وتجاريا، لافتا إلى أنه سيتم قريبا إطلاق رحلات أخرى من مدن روسية إلى دمشق وحلب واللاذقية، الأمر الذي يعزز الروابط بين الشعبين والبلدين.