الندوة العالمية للشباب تثمن جهود محمد المحرصاوي في خدمة قضايا شباب الأمة

ثمنت الندوة العالمية للشباب الإسلامي، الجهود التى يبذلها الدكتور محمد المحرصاوي - نائب رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، في خدمة قضايا شباب الأمة التي يتم طرحها من خلال الفعاليات التي تنظمها الندوة العالمية للشباب الإسلامي.

وشارك الدكتور المحرصاوي ، بورقة عمل هامة ضمن البرنامج الدولي لليوم العالمي للغة العربية، بعنوان "مساهمة اللغة العربية في الحضارة والثقافة الإنسانية"، الذي تم تنظيمه خلال الشهر الجاري عبر منصة zoom.

جدير بالذكر أن الأمانة العامة للندوة العالمية للشباب الإسلامي هي هيئة إسلامية عالمية متخصصة في شئون الشباب المسلم وتعمل على تقويم فكره وسلوكه، وتتبنى قضاياه وتعمل على ترسيخ مبدأ الاعتزاز بالإسلام لدى الشباب المسلم وترسيخ الفكر الوسطي المعتدل إلى جانب الاهتمام بالطلاب الموهوبين ورعايتهم، وتوجيه جهودهم لخدمة مجتمعاتهم.