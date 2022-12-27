رئيس جامعة عين شمس: لدينا برنامج لزراعة الأعضاء في مختلف التخصصات

قال الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، إن زراعة الرئة التي جرت مؤخرا لمريضة من الفيوم هي حالة ضمن برنامج مستشفيات جامعة عين شمس لزراعة الأعضاء حيث يوجد برنامج لزراعة الكلى والكبد ونركز على برنامج لزراعة الرئة حاليا، مشيرا إلى ان الموضوع ليس مجرد برنامج واحد نسير عليه إنما هو متعدد التخصصات.

وأضاف "المتيني " لموقع "صدى البلد"، أن القانون الخاص بزراعة الأعضاء مفعل ويسير على ما يرام ماعدا المادة المختصة بالوفاة التي نعمل عليها لربط كل مراكز زراعة الاعضاء مع بعضها وعمل بنية تحتية معلوماتية واحدة وتحديد قوائم الانتظار على مستوى الدولة وليس على مستوى كل مركز كما أن الكوادر الطبية متوافرة ونسعى إلى التوعية بأهمية التبرع بالأعضاء .

كان الدكتور محمد حسين، وهو احد الاطباء الذين شاركوا في عملية زراعة الرئة بمستشفي عين شمس التخصصي "تلقيت رسالة من الدكتور باسكال فيريرو، الطبيب الياباني الذي حضر اثناء اجراء العملية، ورئيس قسم زراعة الرئة في جامعة مونتريال، وشارك في اكثر من 1000 عملية لزراعة الرئة في العالم، مفادها اننا في مصر بدأنا المشوار من قمة الجبل ونجحنا نجاحا مبهرا".

وأوضح حسين: "بدأنا بزراعة رئة لمريضة تعاني من ارتفاع ضغط الشريان الرئؤي، وعندها فشل في عضلتي القلب، وفشل في الجهاز التنفسي بالكمال، ولكن ربنا اكرمنا بنجاح كبير بفضل الله ثم بفضل تعاون ومهارة الزملاء في مختلف المجالات الطبية بالاضافة لفريق هيئة التمريض".

واضاف " فريقنا الطبي تلقى تدريب لمدة سنتين في مستشفى الملك فيصل بالسعودية، وهو اكبر مركز لزراعة الرئة في المنطقة، وتدريبات في اليابان على زراعة الرئة من متبرع حي في اعلى مكان في المجال".