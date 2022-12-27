حمار ضال يعقر طفلا ويصيبه بالخارجة في الوادي الجديد

أصيب طفل بإصابة خطيرة، اليوم الثلاثاء، بعد أن عقره حمار ضال بإحدى شوارع مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد وعلى اثر ذلك جرى نقله بسيارة إسعاف إلى مستشفى الخارجة العام وتم تحرير محضر بالواقعة.

تلقي اللواء محمد أبو الليل مدير أمن الوادي الجديد بلاغًا من إدارة النجدة يفيد بإصابة طفل بعد أن تعرض للعقر من جانب حمار ضال في أحد الشوارع بمدينة الخارجة .

تبين إصابة الطفل حمد احمد عبد الهادي ٧ سنوات بجوار مول المصرية التابع لوزارة التموين بمنطقة البساتين بمدينة الخارجة، بعد أن عقره حمار وأصيب علي إثر ذلك بجرح قطعي بكيس الصفن وبروز للخصية وجرى نقله لمستشفى الخارجة التخصصي وجرى تحرير محضر بالواقعة.