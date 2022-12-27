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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

قرية بخاتي تشهد العرض الثالث لمسرحية 101 عزل

صدى البلد

 شاركت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بالعديد من الفعاليات الثقافية والفنية من خلال إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، فرع ثقافة المنوفية برئاسة أحمد فوزي، وإشراف قصر ثقافة الطفل، وبالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، حيث شهدت قرية بخاتي التابعة لمركز ومدينة أشمون فعاليات اليوم الثالث من العرض المسرحي "101 عزل"، والذي تقدمه فرقة البيت الفني للمسرح، ضمن مشروع مسرح المواجهة والتجوال خلال الفترة من ٢٤ وحتى ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٢.

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عرض مسرحي

 

تابع أهالي القرية أحداث العرض المسرحي الذي تدور أحداثه في قالب من الدراما، تخللها بعض المواقف الكوميدية للحياة الاجتماعية الصعبة التي فرضتها طبيعة العمل على الأطقم الطبية خلال انتشار وباء كورونا المستجد، وكيف استطاع أبطال "الجيش الأبيض" النجاة بالوطن والمواطنين من أزمة الجائحة التي عصفت بالعالم.

 

العرض تأليف علي عبد القوي الغلبان، وإخراج محمد درويش، وبطولة باقة من نجوم فرقة البيت الفني للمسرح، ومن بينهم: عبد المنعم رياض، أحمد عثمان، هايدي عبد الخالق، محمد مبروك، خالد سعداوي، ندا عفيفي، نيفين أغا، محمد عبد التواب، وأشعار طارق علي، فيما قام بتصميم الاستعراضات ضياء شفيق، ديكور نهى نبيل، أزياء هبة مجدي، إضاءة أبو بكر الشريف، موسيقى تصويرية وألحان أحمد نبيل، إخراج محمد الشرقاوي.

حياة كريمة إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافى قصر ثقافة الطفل قرية بخاتي مركز ومدينة أشمون 101 عزل

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