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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أول تعليق من مرتضى منصور على قرار فيفا بتمديد إيقاف كهربا

صدى البلد

علق المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك على الأنباء المتداولة بشأن تلقى النادى الأهلى صدمة جديدة من الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا بإستمرار إيقاف محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الأهلى لعدم سداد الغرامة الموقعة عليه من المحكمة الرياضية الدولية لصالح الزمالك .

وقال المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك : ليس هناك جديد يذكر .. قلت من قبل أن كهربا لن يلعب كرة مرة أخرى إلا بعد سداد غرامة الزمالك البالغة حاليا  70  مليون جنيه مصري.

وأشار المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك إلى أن الزمالك سيتمسك بحقه فى الحصول على غرامة كهربا كاش بدون تقسيط وعلى من حرضه على الهروب من الزمالك أن يدفع له وينقذ مستقبله من الضياع .

وكان الاعلامى أحمد شوبير قد كشف عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك عن تلقى الأهلى صدمة جديدة من فيفا بسبب كهربا فى إشارة لاستمرار إيقافه لعدم سداد  الغرامة الموقعة عليه لصالح الزمالك والبالغة قرابة 2 مليون و350 ألف دولار.

برنامج خاص لمصطفى شلبى

وضع البرتغالي جوسفالدو  فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجا فنيا خاصا لمصطفى شلبي جناح الأبيض خلال تدريب اليوم الثلاثاء الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة،  استعدادا لمباراة الإسماعيلي المقبلة في مسابقة الدوري.

واجتمع المدير الفني  بمصطفى  شلبي في حضور معاونيه أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد لشرح بعض التعليمات الفنية للاعب .

ويؤدي شلبي تدريبات فنية ليكون لائقا للعودة للمشاركة في مباريات الفريق خلال الفترة المقبلة بعدما تعافى من الإصابة التي كان يعاني منها بشد في العضلة الخلفية.

تدريب الزمالك"كامل العدد" 

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي  الزمالك اليوم الثلاثاء  مشاركة جميع اللاعبين في التدريبات الفنية والبدنية بشكل طبيعي.

وكان الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو  فيريرا وضع برنامجا تدريبيا  خلال مران أمس للاعبين الأساسيين الذين خاضوا مباراة المقاولون العرب الأخيرة تضمن خوض تدريبات استشفائية وتأهيلية.

وانتظم  جميع  اللاعبين في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الإسماعيلي في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز والمقرر لها باستاد القاهرة الدولي يوم الخميس المقبل.

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