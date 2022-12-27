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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دار القوة الناعمة.. عبير صبرى توجه رسالة لحاكم الشرقة وأشرف زكى.. شاهد

عبير صبرى
عبير صبرى

 

علقت الفنانة عبير صبرى ، على افتتاح الدكتور أشرف ذكي دار مسنين لكبار السن من الفنانين .

 

وكتبت صبرى ، عبر حسابها الشخصي انستجرام ، :" أشكر نقابة المهن التمثيلية ود اشرف زكي النقيب واخص بالشكر سمو شيخ سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقه علي تبرعه بالمال لإنشاء هذه الدار محبه وتقدير للفن والفنان المصري ولمصر ولكل من ساهم بالمال والجهد علي هذا الانجاز الانساني والكبير دار القوة الناعمة لكبار السن من الفنانين المصريين وهو تقدير مستحق للفنان المصري الذي قدم كل مايمللك من فن وسعاده وبهجه ووعي وثقافه وعمره للجمهور المصري والعربي و دامت مصر دائما في مقدمه التنوير للعالم عاشت مصر والامارات .

 

افتتح الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، دار مسنين القوة الناعمة لأعضاء نقابة المهن التمثيلية، خلال حفل اليوم .

 

دار القوة الناعمة التى تم افتتحاها بمدينة  ٦ أكتوبر بحضور ممثل عن الشيخ سلطان القاسمي ونائب سفير الإمارات ونخبة كبيرة من فناني مصر ، أبرزهم عبير صبري وبشري وأنوشكا ورانيا فريد شوقي ولقاء سويدان ، وعدد من أعضاء مجلس إدارة النقابة على رأسهم نهال عنبر وإيهاب فهمي.

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اشرف زكي عبير صبري مصر والإمارات الامارات نقابة المهن التمثيلية سلطان القاسمي أعضاء نقابة المهن التمثيلية

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