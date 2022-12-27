بعد تمسك المدينة المنورة.. شديد قناوى يتراجع عن الاعتزال

قرر شديد قناوى المدير الفنى للفريق الأول بنادي المدينة المنورة عن التراجع عن قرار اعتزال التدريب ،والعودة مجددا لقيادة الفريق بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد .

وكان قد أعلن شديد قناوى اعتزال مهنة التدريب عقب تعادل المدينة المنورة بالجولة الحادي عشر أمام فريق المنيا بهدف لكل فريق .

وأعلن شديد قناوى أنه بعد تواصل مسئولي مجلس إدارة المدينة المنورة ،تراجع عن قرار الاعتزال وقرر قيادة الفريق أمام فريق الجونة ضمن منافسات الجولة الثانية عشر بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد .

يذكر أن يحتل فريق المدينة المنورة المركز السادس عشر برصيد ٦ نقاط .