عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد تمسك المدينة المنورة.. شديد قناوى يتراجع عن الاعتزال

صدى البلد

قرر شديد قناوى المدير الفنى للفريق الأول بنادي المدينة المنورة عن التراجع عن قرار اعتزال التدريب ،والعودة مجددا لقيادة الفريق بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد .

وكان قد أعلن شديد قناوى اعتزال مهنة التدريب عقب تعادل المدينة المنورة بالجولة الحادي عشر أمام فريق المنيا بهدف لكل فريق .

وأعلن شديد قناوى أنه بعد تواصل مسئولي مجلس إدارة المدينة المنورة ،تراجع عن قرار الاعتزال وقرر قيادة الفريق أمام فريق الجونة ضمن منافسات الجولة الثانية عشر بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد .

يذكر أن يحتل فريق المدينة المنورة المركز السادس عشر برصيد ٦ نقاط .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يفقد 640 جنيهاً.. وعيار 21 يحقق أدنى سعر منذ شهر

أول رد فعل من الأهلي على تجديد إيقاف محمود كهربا.. تفاصيل

اختار الأهلي.. الكاف يصدم الزمالك ويستبعده من دوري السوبر الإفريقي

دمرتيني يا هبة.. معلم ثانوي ينهي حياته في بث مباشر بالفيوم (فيديو)

التحضير لجنازة الأسطورة بيليه| آخر كلماته الوداعية.. وهذا ما تفعله أسرته

أسعار الذهب اليوم تواصل الانهيار.. والجرام يخسر 370 جنيها |تفاصيل

معيشاني في نكد.. لايف 8 دقائق يكشف تفاصيل إنهاء مدرس الفيوم حياته بسبب زوجته| فيديو

استولى على أموال عملاء.. قرار عاجل ضد مسئول بنك عربي شهير في القاهرة

ترشيحاتنا

أوبو تقدم كاميرا البريسكوب لأول مرة مع Find X6 و Reno 10 Pro

اتمسكوا في وضع مخل..قصة الفتاة يسر بعد احترافها السلوك المشين ..شاهد

قبل رأس السنة الجديدة.. رئيس وزراء أوكرانيا يزف نبأ سارا لشعبه

أحمد موسى يفجر مفاجأة عن أزمة كهربا |شاهد

هل دخلت مصر الحزام .. توابع زلزال الطور وإرشادات التعامل معه

تفش مرعب لـ كورونا.. الصين تلجأ إلى الليمون والطب التقليدي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون عمليات جراحية..طرق طبيعية لتنشيط المبايض لدى النساء

بعد واقعة معلم الفيوم.. أسوأ أعراض "حبوب الغلة" ومطالبات بتشديد الرقابة عليها

مايا دياب تستعرض جمالها احتفالا بالكريسماس

ليه أمراض القلب بتزيد في الشتاء| جمال شعبان يكشف التفاصيل

فيديو

«مراتي معيشاني في نكد».. مدرس الفيوم ينهي حياته في بث مباشر على فيسبوك

قتلت 50 شخصا.. كيف واجهت أمريكا موجة عاصفة ثلجية مدمرة| فيديو جراف

55 مليون دولار خلال يوم.. البنك المركزي يرصد مسحوبات دون حق من الخارج

هل عادت ليعقوب الفرحان.. فيديو مثير لـ ليلى إسكندر مع طليقها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

ضرورة التيسير في الزواج

إبراهيم شعبان

صخور وأحلام 2023

عبد المعطى أحمد

ديسمبر شهر ديزني الساحر!

المستشار أسـامة الصعيدي

صندوق للأسرة في قانون الأحوال الشخصية

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

نهى زكريا

إنصافًا للعملة الوطنية

نهال علام

مصر قلب إفريقيا

محمد الغريب

عقلاء.. ولكن؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ