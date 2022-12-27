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هل دخلت مصر الحزام .. توابع زلزال الطور وإرشادات التعامل معه

تسنيم خيري مذيعة
تسنيم خيري مذيعة صدى البلد

قدمت تسنيم خيري مذيعة صدى البلد عن الزلزال الذي حدث في الساعات الأولى من اليوم حيث ضربت هزة أرضية عنيفة "زلزال" أصابت المصريين مع الساعات الأولى مع بداية اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر، بحالة من الخوف والفزع، حيث شعر عدد كبير من المصريين خاصة في محافظات الصعيد بحدوث زلزال أصابهم بخوف ورعب شديد، وكان الزلزال بقوة 5 درجة على مقياس ريختر، فما بدأ الجميع يحذر من أن توابع للزلال قد تتطرق تعود بصورة أكبر.

كشف الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن احتمالية حدوث توابع لزلزال اليوم الذي شعر بيه عدد كبير من سكان محافظات صعيد مصر وبالتحديد في مدينة أسيوط والمنيا وبني سويف وحدث الزلزال وعلي بعد 26 كيلومتر  جنوب غرب الطور بقوة  5 ريختر  وحدث في تمام الساعة الساعة الثانية  و11دقايق..لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو 

تسنيم خيري الزلزال زلزال توابع لزلزال اليوم جنوب غرب الطور الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية

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