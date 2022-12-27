علمني حرفة.. ورشة تدريبية لتصنيع منتجات جريد النخل في كفر الشيخ| صور

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، الدورة التدريبية الحرفية تحت شعار "علمني حرفة" بمركز شباب الربع ببلطيم في الفترة من 26 حتي 30 ديسمبر بمشاركة 25 مستفيداً، لتعلم حرفة تصنيع منتجات جريد النخل، وذلك بالتعاون مع الإدارة المركزية لتمكين الشباب، ضمن الدورات التدريبية للحرف اليدوية التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإشراف منال جمال، رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب وجيهان رشوان، مدير الاداره العامه لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة.

أشار الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى اهتمام وزارة الشباب بنشر ثقافة العمل الحر وتبنى اتجاة إعادة إحياء المهن التراثية والحرفية من خلال سلسلة من الدورات التدريبية للجنسين لتمكينهم من مهاراتها، بمراكز الشباب فى كافة ربوع مصر لإعدادهم وفق احتياجات سوق العمل.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن الورش التدريبية تقدم بمركز شباب الربع على أيدي حرفين من القرية لتعليم المستفيدين حرفة تصنيع منتجات جريد النخل واستغلال الفكرة لبدء مشروع صغير يسهم في القضاء على مشكلة البطالة و تستمر الورش التدريبية لمشروع " علمنى حرفة "بمركز شباب الربع التابع لإدارة شباب بلطيم بهدف خلق فرص عمل حقيقية فى مواجهة التحديات الاقتصادية التى تواجه الشباب بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب ومتابعة شريف السواق، منسق المشروع بالمديرية.

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