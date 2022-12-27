خبيرة أبراج: عادل إمام لديه حظ كبير.. وأصالة قد تنهي علاقة شخصية في 2023

قالت عبير فؤاد ، خبيرة الابراج ، إن النجمة أصالة نصري عصبية وحساسة جدا فى نفس الوقت ولابد من التحكم فى انفعالاتها والتى ممكن ان تؤدى الى كوارث ، مشيرة الى أن عام 2023 يعتبر نهاية مرحلة في حياة النجمة أصالة نصري ، قد تنهي خلالها تعاقد أو علاقة شخصية، وهو عام يحمل لها حظًا كبيرًا في السفر.

وعن حظوظ الزعيم عادل إمام أضافت فؤاد، خلال حوارها مع الإعلامية إنجي أنور، ببرنامج "مصر جديدة "، المذاع على فضائية " etc" اليوم الثلاثاء ، أن الزعيم الفنان الكبير عادل امام يميل الى العصبية الشديدة واتوقع أن تكون صحته كويسة فى عام 2023 ولكنة قد يميل كثيرًا للعصبية، وسيكون معه كل الحظ إذا استطاع أن يتحكم في انفعالاته، وأن يظهر لباقة في التعامل، خاصة في الفترة من 5 يونيو إلى 8 أكتوبر.

أكثر إصرارًا وشجاعة

وتابعت :" الهضبة عمرو دياب، في عام 2023 بداية مرحلة جديدة بالنسبة له، يكون فيها أكثر إصرارًا وشجاعة، وأكثر قدرة على القيام بأعمال فنية مختلفة يحقق من خلالها نجاحًا وتقدمًا " مشيرة الى أن النجم كريم عبد العزيز سوف يحمل له عام 2023 تغييرًا إيجابيًا وانتقالًا لمكانة أفضل، وقد يغير أسلوبه ويظهر بشكل جديد، أو يميل لتغيير أسلوب حياته.