خبيرة أبراج: هناك نفور جذري في شكل العالم خلال عام 2023

قالت عبير فؤاد ، خبيرة الابراج ، إن هناك نفورا جذريا في شكل العالم خلال عام 2023 ، مشيرة الى ، أن توقعات الابراج تشير الى ارتفاع اسعار الذهب خلال عام 2023.



وأشارت فؤاد، خلال حوارها مع الإعلامية إنجي أنور، ببرنامج "مصر جديدة "، المذاع على فضائية " etc" اليوم الثلاثاء إلى، أن الفنان كريم عبد العزيز واحمد عز وعمر دياب وسمية الخشاب وايمي سمير غانم الاكثر حظ فى عام 2023 .

منتخب مصر

وتابعت :" الحظ سيلعب اكثر مع النجم محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزي ومنتخب مصر في عام 2023 " مشيرة الى أن الملياردير ايلون ماسك مالك تويتر سيحقق مكاسب كبيرة فى عام 2023.