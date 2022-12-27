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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبيرة أبراج: هناك نفور جذري في شكل العالم خلال عام 2023

الأبراج
الأبراج

قالت عبير فؤاد ، خبيرة الابراج ، إن هناك نفورا جذريا في شكل العالم خلال عام 2023  ، مشيرة الى ، أن توقعات الابراج تشير الى ارتفاع اسعار الذهب خلال عام 2023.
 
وأشارت  فؤاد، خلال  حوارها مع الإعلامية  إنجي أنور، ببرنامج "مصر جديدة "، المذاع على فضائية " etc" اليوم الثلاثاء إلى، أن الفنان كريم عبد العزيز واحمد عز وعمر دياب وسمية الخشاب وايمي سمير غانم الاكثر حظ فى عام 2023 .

 

منتخب مصر

وتابعت :" الحظ سيلعب اكثر مع النجم  محمد صلاح  لاعب ليفربول الانجليزي  ومنتخب مصر في عام 2023 " مشيرة الى أن الملياردير ايلون ماسك مالك تويتر سيحقق مكاسب كبيرة فى عام 2023.

عام 2023 عمر دياب احمد عز سمية الخشاب إيمي سمير غانم

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