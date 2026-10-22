ابتكار بالمركز القومي للبحوث يحوّل الأقمشة إلى سلاح ضد البعوض بتقنية النانو ومستخلصات النباتات

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حقق باحثون مصريون بالمركز القومي للبحوث إنجازا علميا بتسجيل براءة اختراع رقم 31361، عن تطوير تركيبة نانومترية صديقة للبيئة تُستخدم في معالجة الأقمشة لمنحها خواص طاردة للبعوض وقاتلة ليرقاته، بما يدعم ابتكار وسائل جديدة للوقاية من الحشرات وحماية الصحة العامة.

ويعتمد الابتكار المصري على توظيف تقنية النانو ودمج المواد النانومترية بمستخلصات بعض النباتات، لتحضير تركيبة يمكن استخدامها في معالجة أنواع مختلفة من الأقمشة، تشمل القطن الخالص بنسبة 100%، ومخلوط القطن والبوليستر بنسبة 50% لكل منهما، إلى جانب الفسكوز والكتان.

وضم الفريق البحثي صاحب الابتكار الدكتور الراحل أحمد السيد عبد الفتاح عمرو، والدكتور أحمد علي السيد علي عبد الله، والدكتور أحمد السيد عبد الحميد محمد، والدكتورة أمنية محمد حلمي محمد كامل.

وتُطبق التركيبة باستخدام تقنيات النسيج القياسية، من خلال الغمر والعصر والتجفيف، ثم التثبيت الحراري باستخدام مواد ربط صديقة للبيئة، بما يساعد على تثبيت الجزيئات النانومترية داخل ألياف الأقمشة.

ويمثل الابتكار خطوة نحو تطوير منتجات نسيجية مصرية ذات وظائف وقائية، مع إمكانية الاستفادة منه في إنتاج الملابس والمنسوجات المقاومة للحشرات، وفتح آفاق لتطبيقات صناعية تجمع بين تكنولوجيا النانو والمستخلصات النباتية والحفاظ على البيئة.