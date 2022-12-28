اتحاد طلاب هندسة القاهرة يعلن عن معرض وورش فنية بكرنفال زايد

أعلنت اللجنة الفنية باتحاد طلاب كلية الهندسة جامعة القاهرة عن مشاركتها بكرنفال زايد عن طريق عمل:

‎معرض للفنون التشكيلية:

‎وذلك لعرض كافة الأعمال الفنية من رسم وتصوير فوتغرافي وأشغال يدوية لطلاب الفرقة الإعدادية بالكلية.

‎حيث ستحصل الأربع أعمال فنية ذات التقييم الأعلى على جائزة مادية 200 ج لكل عمل.

‎ثلاث️ ورش فنية:

‎1-ورشة رسم.

‎2-ورشة طباعة.

‎3-ورشة نحت.

‎وكان قد استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وفد الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بقاعة الاحتفالات الكبرى بمبني القبة، بحضور سعادة محمد سالم الظاهري عضو مجلس أمناء جائزة خليفة التربوية، وسعادة أمل العفيفي الأمين العام للجائزة، والدكتورة سعاد محمد السويدي نائب الأمين العام للجائزة، والدكتور خالد العبري عضو اللجنة التنفيذية للجائزة، وبحضور الدكتور محمد العطار نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث وعدد من العمداء ووكلاء الكليات وقيادات الجامعة.

‎وقال الدكتور الخشت، إن جائزة خليفة التربوية على درجة كبيرة من الأهمية وتأتي في إطار العلاقات الاستراتيجية بين مصر والإمارات، وتمتلك حضورًا دوليًا متميزًا، وتخضع لمعايير صارمة وتنتقي أفضل العناصر للفوز بالفئات المختلفة، مشيرا إلى فوز عدد من منتسبي الجامعة بالجائزة، معربا عن أمله في زيادة عدد الفائزين من الجامعة بما يتناسب مع عراقة جامعة القاهرة من خلال المشاركة الفعالة بها ، خاصة وأن الجامعة لديها عدة كليات للتربية، منها كلية الدراسات العليا للتربية، وكلية الطفولة المبكرة وكلية التربية النوعية، بالإضافة إلى العديد من الأبحاث التربوية المتميزة في العديد من التخصصات التعليمية والبحثية التربوية.

‎وتستهدف الزيارة، التعريف بالجائزة وأهميتها على مستوى الوطن العربي ومجالاتها وفئاتها وطرق التقدم لها وشروطها وبرنامجها الزمني، وتعزيز العلاقات المتميزة بين مصر ودولة الإمارات في مجالات التربية والتعليم والثقافة، والتعريف برسالة وأهداف جائزة خليفة التربوية التي انطلقت عام 2007 لتحفيز المعلمين والباحثين والأكاديميين على التميز ودفع مسيرة التعليم للأمام، والتعاون المشترك من خلال ترشيح محكمين ومنسقين خلال الدورات القادمة، والمشاركة بالحضور ضمن المؤتمر الدولي الثالث لجائزة خليفة التربوية خلال عام 2023، بالإضافة إلي تبادل الآراء والتجارب لأفضل الممارسات التعليمية والتربوية والثقافية لخدمة مسيرة التعليم بمصر ودولة الإمارات.