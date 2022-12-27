أول تعليق من عريس المحلة صاحب الشبكة الفضة |فيديو

قال كريم ممدوح، عريس المحلة صاحب الشبكة الفضة، إنه لم يكن يتوقع موافقة أهل العروسة على شراء شبكة فضة بدلاً من الذهب بعد ارتفاع أسعار المعدن الأصفر، معقبًا: "الحمد لله ربنا جبر بخاطري، وحققت ما أتمناه".

وأضاف "ممدوح"، خلال حواره مع الإعلامي هاني عبد الرحيم، ببرنامج "أحلام مواطن"، المذاع على فضائية "ten"، أنه في البداية شاهد عرضا لشراء شبكة فضة بـ1800 جنيه، فذهب إلى أهل خطيبته وعرض عليهم الفكرة، فقاموا بالموافقة، متابعًا: "الحمد لله خطيبتي معايا دلوقتي، وإن شاء الله تبقى مراتي، خطيبتي في عينيا، وهي أجمل إنسانة في الدنيا وهدية من ربنا".

ولفت إلى أن أهل الفتاة كانوا في حالة تردد في البداية، لأن شراء شبكة فضة لم يحدث من قبل، معقبًا: "عندما عرضت الفكرة في البداية طلبوا أسبوعا للتفكير، وبعد ذلك وافقوا على فكرتي، وقالوا إحنا بنشتري راجل".

خاتم ودبلة وسلسلة وتوينز

وأشار إلى أن الشبكة الفضة كانت عبارة عن "خاتم ودبلة وسلسلة وتوينز"، موجهًا حديثه للشباب المقبلين على الزواج قائلا: "أتقي ربنا في الفتاة التي تريد أن ترتبط بها، وخلي عندك الجرأة والدفاع، ومش عيب أنك تتحدث عن إمكانياتك".



