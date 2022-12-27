الجمارك: إلغاء شرط إيداع المبلغ الواجب سداده مقابل استيراد السيارات.. فيديو

أكد محمد إبراهيم، المتحدث بأسم مصلحة الجمارك، أنه سيتم العمل على إلغاء شرط إيداع المبلغ مقابل إستيراد السيارات الواجب سداده، قبل التحويل بثلاثة أشهر على الأقل.

وقال محمد إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “أخر النهار”، عبر فضائية “النهار”، أنه تم إنشاء آلية جديدة للمصريين بالخارج تمكنهم من الحصول على السيارة من المناطق الحرة المعتمدة داخل مصر؛ وليس من الخارج فقط.

لا يوجد بها انبعاثات ضارة

وتابع المتحدث باسم مصلحة الجمارك، أن التغيرات المناخية التي تضرب العالم تؤخذ في الاعتبار عند شراء السيارات، حتى يتم استيراد سيارات لا يوجد بها انبعاثات ضارة بالبيئة.