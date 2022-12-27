الجمارك: الإفراج عن مستلزمات شهر رمضان من الموانئ في أقرب وقت

قال الدكتور الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، إن كل مستلزمات رمضان الموجودة في الجمارك سيتم الإفراج عنها الفترة المقبلة، مؤكدا أن السلع موجودة في كل الأسواق.

وأضاف "الغتوري"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن التراكم في السلع متحرك وليس ثابت فهناك بضائع تدخل البلد وأخرى للخارج.

ولفت إلى أن وكلاء السيارات الذين لديهم سيارات في السوق الحرة كانت لهم مطالب بالدخول في مبادرة المصريين بالخارج واستجاب مجلس الوزراء لذلك، بحيث أن المصري المقيم بالخارج في أي دولة يستطيع الشراء من الوكيل في المنطقة الحرة، موضحا أن هذا "الأوبشن" سيكون متاحا الخميس المقبل.

الإفراج عنها بالموانئ

وأكد أن السيارات يتم الإفراج عنها بالموانئ ولكن هناك أولويات في الإفراج، بدليل وجود سيارات جديدة في المعارض، متابعا: "المناطق الحرة ستحدث انخفاض في الأسعار نسبيا، كما أنه بعد تخفيف بعض الشروط في مبادرة المصريين بالخارج سيكون هناك إقبال كبير على المبادرة".