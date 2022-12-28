بإطلالة ناعمة.. سلمى أبو ضيف تخطف أنظار جمهورها عبر إنستجرام

شاركت الفنانة سلمي أبو ضيف متابعيها صورًا جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

وظهرت سلمي في الصور بإطلالة متميزة، مرتدية فستاناً أسود مكشوف الظهر ونظارة شمسية سوداء، ومعتمدة علي الميكاب البارز.



ويذكر أن سلمي أبو ضيف تشارك في مسلسل "بين السطور" بطولة أحمد فهمي، صبا مبارك، محمد علاء جاميكا، والمسلسل من تأليف مريم نعوم ونجلاء الحديني، وإخراج وائل فرج وإنتاج عمرو إسماعيل.

وتدور أحداث مسلسل "بين السطور" في إطار اجتماعي ممزوج بالإثارة ويعتمد على التشويق النفسي، ويبتعد عن الكوميديا، ومكون من 30 حلقة.