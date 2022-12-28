بنوك الطعام الملجأ الأخير لأسر ألمانيا لمواجهة الجوع.. زحام غير مسبوق وسط مؤشرات الإفلاس.. وانزلاق نحو الرمادية مع التضخم

“لا نريد إرسال أي شخص إلى وطنه، ولكن هذا كل ما يمكننا القيام به”.. بهذه الكلمات الحزينة عبرت إيفي كانيمان، رئيسة أحد بنوك الطعام في ألمانيا عن عجزها في توفير المزيد من الطعام في ظل الإقبال غير المسبوق على طلب المساعدات من الأسر الألمانية.

وما تحدّثت عنه إيفي هو حال كافة بنوك الطعام بالبلاد، مع تزايد أعداد الأسر التي لا تجد الطعام في ظل حالة التضخم التي تضرب ألمانيا مع ارتفاع تكاليف الطاقة وتلويح المسئولين أن البلاد قد تتجه إلى الإفلاس نتيجة تلك الظروف الاقتصادية غير المسبوقة.

نصف مليون شخص يبحث عن طعام في ولاية واحدة

ووفقًا لما أعلنته مجلة "فوكس" الألمانية، فقد وصل عدد الأشخاص الذين يحتاجون لمساعدة من بنوك الطعام في ولاية شمال الراين، إلى 500000 شخص، وذلك لتلبية احتياجاتهم، وهو ارتفاع غير مسبوق في معدلات الإقبال على تلك البنوك الحكومية، مما يوحي بأنه سيستمر هذا الأمر في الزيادة في عام 2023، حيث يأمل المتطوعون في الحصول على دعم أكبر بكثير من الدولة.

ويُعد الرقم كبير جدًا، حيث بلغت الزيادة الجديدة عن العام الماضي، حوالي 150 ألف شخص، وهو ما دفع إيفي كانيمان، رئيسة الدولة بالنيابة لبنوك الطعام في شمال الراين – ويستفاليا، إلى إصدار قرار بوقف تسجيل أي شخص قائلة : "لا نريد إرسال أي شخص إلى وطنه ، ولكن هذا كل ما يمكننا القيام به".

التبرعات الغذائية تنخفض للبنوك بنسبة 20%

ويبدو أن الأزمة الحالية داخل ألمانيا لم تؤثر فقط في زيادة أعداد الأشخاص المحتاجين للطعام، ولكنها أثرت أيضًا على التبرعات الغذائية التي تأتي إلى البنوك، حيث أعلنت بنوك الطعام، أن التبرعات الغذائية انخفضت بنسبة 20% عن معدلاتها الطبيعية.

ولذلك أعلنت بنوك الطعام البالغ عددها 173 في ولاية شمال الراين - ويستفاليا إلى حدودها القصوى هذا العام الذي يقترب من نهايته، وتلك إرهاصات إفلاس الأسر داخل ألمانيا مع زيادة التضخم في الأسعار وارتفاع تكاليف الإيجار والبنزين، وذلك وفقا لما ذكرته الصحيفة الألمانية.

قصة بنوك الطعام

أصبحت بنوك الطعام في ألمانيا منذ فترة طويلة شركات لوجستية تدير سبعة مستودعات توزيع على مستوى البلاد مع مخازن مبردة، وتتلقى أحيانًا تبرعات كبيرة في شاحنات نقالة مباشرة من تجار الجملة في شاحنات بوزن 40 طنًا - كما هو الحال مؤخرًا 69 لوحًا من البطاطس الطازجة من متجر ريفي أو 178 لوحًا من صلصة هولنديز في مرطبان صالح حتى نهاية شهر ديسمبر.

ويتم تفريغ مثل هذه الشحنات الكبيرة وتوزيعها على المواقع بشاحنات التوصيل ثم على العملاء، وهو جهد كبير، يبدأ بالرافعات الشوكية اللازمة، ويتم التبرع بالسيارات في بعض الأحيان من قبل الشركات المصنعة أو على الأقل يتم منحها بسعر رخيص، ولكن كما هو الحال في الاقتصاد التجاري.

الآمال تتوقف على الدولة وسط وعود بـ150 مليون يورو

وهنا تتركز العديد من الآمال داخل إدارات تلك البنوك، على التمويل الخاص للمؤسسات الاجتماعية في الولاية والذي يبلغ إجماليه 150 مليون يورو، وهو ما وعد به رئيس الوزراء في مؤتمر حول الفقر الأسبوع الماضي.

حتى هذا الرقم، لا يعلم البنوك الكم المخصص لهم من هذا الرقم، ومن المقرر إجراء محادثات في يناير حول هذا الملف، حيث تبحث البنوك عن توفير عنصر ثابت في المنزل بحوالي 500000 يورو سنويًا.

خلل في الطبقات داخل ألمانيا وانزلاق نحو الرمادية مع التضخم

وتشير تقارير مراكز الأبحاث الاجتماعية داخل ألمانيا أن الكثير من الناس انزلقت إلى المناطق الرمادية "طبقة اجتماعية متدنية" بسبب التضخم، وبسبب كثرة اللاجئين بعد حرب أوكرانيا ، وهو ما يفسر زيادة عدد عملاء طاولات الطعام في البنوك فجأة من حوالي 350.000 إلى 500.000 في عام 2022.

ووفقا لمسح أجرته وزارة الشؤون الاجتماعية في ولاية شمال الراين وستفاليا ، أفاد ما يقرب من 30 بنكًا للطعام في ولاية شمال الراين - وستفاليا عن قيود على عملاء بنوك الطعام الجدد بما في ذلك تجميد التسجيلات في وقت مبكر من أواخر الصيف.

تخفيض المساعدات إلى شنطة أسبوعية والطوابير تنتظر 12 ساعة

ومع تزايد الأزمة اضطر العديد من المتبرعين إلى تقليل مبالغ تبرعاتهم، ويقول فريدهيلم بيفير، نائب رئيس مجلس إدارة أحد البنوك : "حتى الصيف ، كان بإمكان العملاء نظريًا القدوم ثلاث مرات في الأسبوع وأخذ عدة حقائب معهم، ولكن الآن هناك حقيبة واحدة فقط وهي مرة واحدة في الأسبوع".

"التعامل مع الطوابير الطويلة أمام الباب ليس بالأمر السهل - نفسياً بالنسبة للمساعدين ، نفتح الساعة 1:00 مساءً ، لكن الناس غالبًا ما يكونون هنا بحلول الساعة 10:00 صباحًا أي قبلها بـ12 ساعة".

وتقول إحدى السيدات أنها ذهبت إلى تسليم قسائم التفويض برقم الاستلام قبل الموعد بأسبوع كما اعتادت، ووجدت أن التعيينات الخاصة بالأوكرانيين المحتاجين تسببت في توتر كبير مع عملاء آخرين في هذا اليوم، وبالتالي تم إلغاء استلامها لم تعد هناك تواريخ تسجيل في أوبرهاوزن كل أسبوع، ولكن فقط كل 14 يومًا.

تدخل عاجل

وفي تدخل عاجل قامت الحكومة الألمانية بدعم تلك البنوك للتخفيف من ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء بإجمالي 1.4 مليون يورو، وسيتم استخدام الأموال لأول مرة لشراء شاحنة مبردة مستعملة مقابل 80000 يورو.

بالإضافة إلى ذلك، يبقى 1500 يورو لكل بار شهريًا لمدة خمسة أشهر، ولكن البنوك أكدت أن هذا بالفعل يساعدنا خلال فصل الشتاء مع ارتفاع تكاليف الطاقة بشكل خاص، ولكن ليس على المدى الطويل، حيث سينتهي برنامج التمويل الحكومي الذي تبلغ تكلفته 840 ألف يورو لبنوك الطعام، والذي بدأ في ربيع 2020 ، في فبراير 2023.