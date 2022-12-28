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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الوكالة الدولية للطاقة: تعويض الغاز الروسي أمر صعب

الوكالة الدولية
الوكالة الدولية للطاقة

 توقعت الوكالة الدولية للطاقة، أن يكون شتاء العام المقبل في أوروبا صعبا في ظل نقص الغاز الروسي.
ورجح المدير التنفيذي للوكالة، فاتح بيرول، في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم"، /الأربعاء/ أن يؤدي نقص إمدادات الغاز الروسي أو انقطاعها إلى خفض الاحتياطات في منشآت التخزين الأوروبية بنحو 30% شتاء العام المقبل.
وأقر بيرول صعوبة تعويض هذا النقص في ظل الطلب المتزايد على الغاز الروسي من دول عديدة.

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