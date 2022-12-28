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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تايوان تتعقب 11 طائرة عسكرية صينية و3 سفن حربية حول مجالها السيادي

تايوان
تايوان

تتبعت وزارة الدفاع التايوانية 11 طائرة عسكرية صينية وثلاث سفن بحرية حول تايوان خلال الـ24 ساعة الماضية، في أحدث حالة توتر بين الجانبين.
ونقلت صحيفة تايوان نيوز المحلية عن بيان الوزارة القول إنه من بين 11 طائرة تابعة لجيش التحرير الشعبي، تم رصد ثلاث طائرات في الركن الجنوبي الغربي من منطقة تحديد الدفاع الجوي التايوانية ولم تعبر أي طائرة خط الوسط لمضيق تايوان خلال هذا الوقت.
رداً على ذلك، أرسلت تايوان طائرات وسفنًا بحرية واستخدمت صواريخ أرضية لمراقبة طائرات وسفن جيش التحرير الشعبي.
وحتى الآن هذا الشهر، أرسلت بكين 455 طائرة عسكرية و 104 سفن بحرية حول تايوان.
وكانت الحكومة التايوانية قد أعلنت أمس الأول الإثنين أن 71 طائرة تابعة للقوات الجوية الصينية بما في ذلك طائرات مقاتلة وطائرات بدون طيار دخلت منطقة تحديد الدفاع الجوي التايوانية خلال ال24 ساعة الماضية.
وتابعت أنه من بين 71 طائرة تابعة لجيش التحرير الصيني، تم تعقب 47 طائرة في منطقة تحديد الدفاع الجوي التايوانية، وفقًا لوزارة الدفاع الوطني فيما عبرت 28 طائرة مقاتلة من طرازات مختلفة وطائرة مسيرة خط متوسط مضيق تايوان.
بدروها أكدت رئيسة تايوان تساي إنج ون الإثنين الماضي حاجة بلادها لتعزيز قدرتها الدفاعية بسبب التوسع المستمر في الاستبداد /على حد قولها/ على الرغم من أنها لم تشر إلى النشاط العسكري الأخير.
وأضافت تساي "كلما زادت الاستعدادات التي نقوم بها، قل احتمال حدوث محاولات عدوان متهورة .. وكلما زاد اتحادنا، أصبحت تايوان أقوى وأكثر أمانا".

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