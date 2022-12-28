عملت دقني.. تعرف على عدد عمليات تجميل الفنانة أصالة/ فيديو جراف

كشفت الفنانة أصالة عن تفاصيل خضوعها إلى عملية تجميل فى الفترة الأخيرة والتى غيرت من ملامحها كثيرا حيث كانت هناك بعض الديفوهات فى الذقن .

عمري 25 عاما

وقالت أصالة فى لقاء ببرنامج MBC Trending : احب دائما أن أكون فى أفضل صورة إمام جمهورى وانا حبه شكلى الجديد الذى وصلت له لأن أعتبر أن شكلى ومظهرى استثنارى الحقيقى وأرغب فى أن اظل بعيون جمهورى فتاة فى عمر 25 وأرغب فى أودع جمهورى واترك الغناء وهم يتذكرون أصالة أو الفتاة التى تبلغ من العمر 25 سنة.

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