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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

عملت دقني.. تعرف على عدد عمليات تجميل الفنانة أصالة/ فيديو جراف

الفنانة أصالة نصري
الفنانة أصالة نصري

كشفت الفنانة أصالة عن تفاصيل خضوعها إلى عملية تجميل فى الفترة الأخيرة والتى غيرت من ملامحها كثيرا حيث كانت هناك بعض الديفوهات فى الذقن .

 

ضريت عيني وديفوهات الذقن.. أصالة تعترف بعمليات التجميل: أرغب أن أكون بعمر 25

 

عمري 25 عاما

وقالت أصالة فى لقاء ببرنامج MBC Trending  : احب دائما أن أكون فى أفضل صورة إمام جمهورى وانا حبه شكلى الجديد الذى وصلت له لأن أعتبر أن شكلى ومظهرى استثنارى الحقيقى وأرغب فى أن اظل بعيون جمهورى فتاة فى عمر 25 وأرغب فى أودع جمهورى واترك الغناء وهم يتذكرون أصالة أو الفتاة التى تبلغ من العمر 25 سنة.

 

ولمتابعة المزيد حول عمليات تجميل أصالة وآخر أخبارها على الساحة الفنية .. تابع الفيديو جراف التالي:

 

عملية تجميل ملامحها الديفوهات فى الذقن عمري 25 عاما ببرنامج MBC Trending

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