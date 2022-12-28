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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ضريت عيني وديفوهات الذقن.. أصالة تعترف بعمليات التجميل: أرغب أن أكون بعمر 25

اصالة
اصالة

كشفت الفنانة أصالة عن تفاصيل خضوعها إلى عملية تجميل فى الفترة الأخيرة والتى غيرت من ملامحها كثيرا حيث كانت هناك بعض الديفوهات فى الذقن. 

 

وقالت أصالة فى لقاء ببرنامج MBC Trending  : احب دائما أن أكون فى أفضل صورة إمام جمهورى وانا حبه شكلى الجديد الذى وصلت له لأن أعتبر أن شكلى ومظهرى استثنارى الحقيقى وأرغب فى أن اظل بعيون جمهورى فتاة فى عمر 25 وأرغب فى أودع جمهورى واترك الغناء وهم يتذكرون أصالة أو الفتاة التى تبلغ من العمر 25 سنة. 

 

وأضافت أصالة : "شكلى فى البدايات لم يكن أفضل حالا إلا اننى كنت احبه أيضا واجري بعض عمليات التجميل الا ان الأخطاء التى وقع فيها الأطباء أمر أثر كثيرا على شكلى وتسبب ذلك فى ضرر بعينى وكنت أرغب أن احسن الأمر ولكن لم يتحقق ذلك.

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حقق كليب سيد الغرام لـ الفنانة أصالة نصري، والفنانة أسماء لمنور، ما يقرب من مليون ونصف المليون مشاهدة بعد طرحه عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عبر موقع الفيديوهات يويتوب.

كليب سيد الغرام لـ أصالة نصري وأسماء لمنور، من كلمات: محمد المغربي، ألحان: المهدي مزين، وتقول كلمات الأغنية:

كون جات عليا ننسى ونرتاح
ونقول باراكا لعمر الي راح
شكون يبغي قلبو يعيش فجراح
كداب الي قال الحب كلو فراح
شايلاه اسيد لغرام
اش بغيتي فينا
واش حلال ولا حرام
ايلا حبينا
ما حيلتي لحبيب غيابو طول
ولا قلبي الي فالشوق تهول
ما عندي غي الله عليه نعول
كان عليا قبل ما نحب نسول

الفنانة أصالة نصري اصالة نصرى عملية تجميل المطربة أصالة أصالة الفنانة اصالة Arts Entertainment

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ضريت عيني وديفوهات الذقن.. أصالة تعترف بعمليات التجميل: أرغب أن أكون بعمر 25

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