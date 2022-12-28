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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

شدت شعرها على الهواء.. تفاصيل خناقة مايا دياب والمذيعة شيرين عرفة.. فيديو جراف

الفنانة مايا دياب
الفنانة مايا دياب

دخلت الفنانة اللبنانية مايا دياب في مشادة حامية مع المذيعة شيرين عرفة ، مقدمة برنامج كلام نواعم على قناة mbc بسبب عمليات التجميل .

 

مايا دياب تستعرض جمالها احتفالا بالكريسماس

وظهرت مايا دياب، في مقطع فيديو من كواليس البرنامج نشرته شيرين عرفة، عبر حسابها بموقع إنستجرام، وهي تدخل في تلاسن حاد مع الأخيرة على خلفية سؤال حول ما إذا كانت قد فكرت في إجراء عملية تجميل لتقصير طولها.

 

مش بتخبطي في سقف العربية

 

السؤال أصاب مايا دياب بالصدمة، لترد بسخرية: هيدا سؤال؟، لتواصل المذيعة مبررة: "مش بتخبطي في سقف العربية أحيانا؟ .

ولمتابعة تفاصيل خناقة الفنانة مايا دياب والمذيعة شيرين عرفة .. تابع الفيديو جراف التالي:

مايا دياب المذيعة شيرين عرفة برنامج كلام نواعم MBC عمليات التجميل مش بتخبطي في سقف العربية

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