شدت شعرها على الهواء.. تفاصيل خناقة مايا دياب والمذيعة شيرين عرفة.. فيديو جراف

دخلت الفنانة اللبنانية مايا دياب في مشادة حامية مع المذيعة شيرين عرفة ، مقدمة برنامج كلام نواعم على قناة mbc بسبب عمليات التجميل .

وظهرت مايا دياب، في مقطع فيديو من كواليس البرنامج نشرته شيرين عرفة، عبر حسابها بموقع إنستجرام، وهي تدخل في تلاسن حاد مع الأخيرة على خلفية سؤال حول ما إذا كانت قد فكرت في إجراء عملية تجميل لتقصير طولها.

مش بتخبطي في سقف العربية

السؤال أصاب مايا دياب بالصدمة، لترد بسخرية: هيدا سؤال؟، لتواصل المذيعة مبررة: "مش بتخبطي في سقف العربية أحيانا؟ .

ولمتابعة تفاصيل خناقة الفنانة مايا دياب والمذيعة شيرين عرفة .. تابع الفيديو جراف التالي: