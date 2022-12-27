مايا دياب تستعرض جمالها احتفالا بالكريسماس

حرصت الفنانة مايا دياب، على مشاركة متابعيها بصور جديدة من احتفالها بالكريسماس عبر حسابها الرسمي على إنستجرام.

واختارت الفنانة مايا دياب، بدلة باللون الذهبى مع شجرة الكريسماس مما أثار دهشة متابعيها على إنستجرام.

وتتميز الفنانة مايا دياب، بملابسها المثيرة للجدل، حيث تعتمد على الملابس الجريئة من الفساتين المكشوفة القصيرة والكاجوال الجريئة.

تعد مايا دياب من النجمات اللواتي يثرن الجدل بمجرد ظهورها في مختلف المناسبات سواء الرسمية أو الخاصة، فهي تعتمد على الأزياء والإطلالات الغريبة والملفتة للأنظار، وهو ما يميزها عن غيرها من مشاهير الوطن العربي.

ورغم أن إطلالات مايا دياب، غريبة إلا أنها تحرص على مواكبة أحدث صيحات الموضة وتفضل ارتداء الملابس ذات الألوانالمبهجة والقصات الغريبة.