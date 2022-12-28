بـ 500 جنيه.. شاومي تطلق أرخص ساعات Smartwatch في العالم

أطلقت العلامة التجارية الفرعية ريدمي Redmi التابعة لشركة شاومي الصينية الرائدة أحدث ساعة ذكية لها Redmi Watch 3 ، وتنطلق الساعة بعد نجاح هائل ل Watch 2 في السنة الماضية.

مواصفات ساعة Redmi Watch 3

بحسب ما ذكره موقع جيز مو شينا التقني، وتأتي ساعة Redmi Watch 3 في تصميم مربع مع شاشة نوع AMOLED بقياس 1.75 بوصة مع جودة عرض HD ومعدل تحديث 60 هرتز في الثانية.

Redmi Watch 3

وبذلكم تأتي الساعة الجديدة بشاشة كبيرة بنسبة 14.8 % مقارنة بسابقه و ذروة سطوع 600 شمعة. ويوجد زر على الجانب الأيمن والجهاز مقاوم للماء حتى عمق 50 متر.

ويتم تجهيز ساعة شاومي Redmi Watch 3 بجهاز مراقبة معدل ضربات القلب ، ومستشعر SpO2 لقياس الأكسجين في الدم ، وتتبع النوم والضغط ، وتمارين التنفس ، وجهاز مراقبة الدورة الشهرية للمرأة.

و تدعم ساعة Redmi Watch 3 أكثر من 120 تمرينًا. كما أنه يتميز بنظام GPS مدمج لتتبع الأنشطة الخارجية.

تتوفر ساعة Redmi Watch 3 مزودًا بمكالمات صوتية عبر بلوتوث ووضع SOS للطوارئ وميزات أخرى مريحة. ويتمتع ببطارية سعة 289 مللي أمبير في الساعة والتي يُزعم أنها توفر 12 يومًا من الاستخدام.

مواصفات ساعة Redmi Band 2

أما بالنسبة إلى ساعة Redmi Band 2 ، فهي مزودة بشاشة كبيرة قياس 1.47 بوصة يقال إنها أكبر بنسبة 76 بالمائة مقارنة بالجيل السابق.و يبلغ سمكها 9.99 ملم ولا توجد أزرار. وتأتي الساعة مقاوم للماء حتى 5 ATM.

Redmi Band 2

وتأتي ساعة Redmi Band 2 بنفس مستشعرات التتبع الصحي مثل Redmi Watch 3. و تدعم 30 وضعًا رياضيًا. وتحتوي على بطارية بسعة 210 مللي أمبير يُزعم أنها توفر 14 يومًا من الاستخدام.

الأسعار

تأتي ساعة شاومي Redmi Watch 3 باللونين الأسود والأبيض. بسعر 72 دولارًا أمريكيًا (أي ما يعادل 1700 جنيه مصري). تبلغ تكلفة Redmi Band 2 حوالي 22 دولارًا (أي ما يعادل 539 جنيه مصري)، ويتم تقديمها بألوان الأسود و الأبيض.