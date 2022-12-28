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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

إمكانيات خارقة.. ريلمي تستعد لطرح أسرع هاتف شحنا في العالم

Realme GT Neo 3
Realme GT Neo 3

تعمل شركة ريلمي Realme، على تطوير أسرع هاتف ذكي، يدعم أحدث قدرة للشحن السلكي السريع في العالم، والذي من المقرر أن يأتي ضمن سلسلة GT Neo 5، والتي ستعلن عنها الشركة أوائل العام المقبل.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، سيقدم هاتف ريلمي القادم، تقنية الشحن الجديدة بسرعة فائقة تصل إلى 240 وات، وبذلك فهو يتخطى أسرع هاتف ذكي من Realme في الوقت الحالي، المسمى GT Neo 3 والذي يدعم الشحن السريع بقوة 150 وات، ويحزم بطارية تبلغ سعتها 4500 مللي أمبير في الساعة.

 

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ويشاع أن ريلمي تتبنى نهجا مشابها مع GT Neo 5، حيث أن الهاتف المرتقب الذي سيدعم تقنية الشحن الأسرع في العالم بقدرة 240 وات، سيأتي ببطارية تبلغ سعتها 4600 مللي أمبير في الساعة، في حين أن الطراز الذي سيدعم قوة شحن 150 وات، سيحزم بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة.

Realme GT Neo 5

وتشير التسريبات، إلى أن هاتف ريلمي المنتظر GT Neo 5، سيعمل بواسطة معالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8+ Gen 1، بينما سيتم تشغيل الإصدار الآخر بواسطة معالج ميدياتك من نوع Dimensity 8200.

ويعد أسرع هاتف ذكي في الوقت الحالي هو Xiaomi Redmi Note 12 Explorer، والذي زودته شركة شاومي بشحن سلكي خارق بقوة 210 وات، والذي يمكنه شحن البطارية بالكامل في غصون 9 دقائق فقط.

وأكد الملصق الترويج، على أن هاتف Realme GT Neo 5، سيتميز بكاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابكسل وتأتي مع مستشعر سوني IMX890، تدعم التثبيت البصري OIS، 

GT Neo 5


هاتف بقوة شحن أسرع مرتين

يتميز إصدار ريلمي الحالي Realme GT Neo 3 ، بدعم تقنية الشحن السلكي الخارق وفقا لمعيار SVOOC بقدرة 150 وات، والذي يمكنه شحن بطارية بسعة 4500 مللى أمبير، حتي 50% في غصون 5 دقائق، فهو أسرع مرتين مقارنة بالهواتف الأخرى التي تدعم تقنية الشحن السريع .

ويأتي هاتف Realme GT Neo 3، بشاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.7 بوصة، وبجودة عرض FHD+ ، تدعم معدل تحديث 120 هرتز، كما تدعم الشاشة تقنية + HDR10، تحتوي على مستشعر للبصمة مدمج أسفلها.

وجاء هاتف ريلمي Realme GT Neo 3، بكاميرا خلفية ثلاثية، مع مستشعر سوني من نوع IMX766 بدقة 50 ميجابكسل، مع عدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، بالإضافة إلى عدسة للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وذلك إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بدقة 16 ميجابكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

Realme GT Neo 3

ويتم تشغيل هاتف Realme GT Neo 3، بواسطة معالج ميدياتك من نوع Dimensity 8100، والمطور بدقة تصنيع 5 نانومتر، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعتى 6 أو 8 جيجابايت، من نوع LPDDR5 +، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت من نوع UFS 3.1.

ويباع هاتف Realme GT Neo 3، مقابل سعر حوالي 348 دولارا (أي ما يعادل 8500 جنيه مصري)، للطراز بسعة 8 + 256 جيجابايت.

ريلمي هاتف ريلمي سلسلة GT Neo 5 GT Neo 3 240 وات GT Neo 5

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