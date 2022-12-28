عمرو مصطفي يتراجع عن اتهام فنان بسرقة أغنيته I تفاصيل

تراجع الفنان عمرو مصطفي عن إتهام أحد الفنانين بسرقة أغنيته ، وذلك عبر منشور كان قد قام بنشره عبر موقع التواصل الإجتماعي الشهير “ فيسيوك ”.

وقال عمرو مصطفي فى المنشور الذى قام بتعديله فيما بعد : لما تسمع أغنية رقصة وتلاقي زميل سرقها، وبطىء الدخول، وكتب عليه كلام، وكمان تدخل تريند وكتب وألحانه.

الا انه بعد أقل من ساعه قام بتعديل المنشور ، ولكن متابعين عمرو مصطفي ، كان قد خمنوا أسم الفنان .

منشور عمرو مصطفي قبل التعديل

منشور عمرو مصطفي بعد التعديل

جانب من التعليقات

وكان قد قرر المطرب عمرو مصطفى، طرح أغنية يا دايرة كاملة على يوتيوب وجميع منصات الاستماع في الوطن العربي، بعد نجاح الأغنية عندما طرحها في مشروعه message song.

الجدير بالذكر أن مشروع message song هو عبارة عن أغنية تكون مدتها دقيقة واحدة وتتضمن رسالة، وذلك مواكبةً مع التطور التكنولوجي، وإذ أحبها الجمهور يقرر عمرو مصطفى طرحها كاملةً، وذلك ما حدث مع أغنية يا دايرة أولى أغاني مشروع message song.

تعد أغنية يا دايرة من كلمات أحمد علي موسى، وألحان عمرو مصطفىؤ وتوزيع تيكو، وتقول كلمات الأغنية: يا دايرة كل يوم تصغر يا دنيا قاسية بتغير

أنا اللي فهمت متأخر أنا غلطان غريبة الدنيا وعجيبة

أنا بتجازى على الطيبة كأنك خلاص بقيت عيبة تكون إنسان

يبان وجعي وأنا بحكي في مواويلي ودمعة حزينة بتونسني طول ليلي

وبسأل روحي ليه مكمل وايه باقيلي

كما حقق عمرو مصطفى نجاحا كبيرا مؤخرا، بطرح أغاني ألبومه غيرك مين، وتصدر محركات البحث في جوجل من خلال أغنية سيبوه، التي تعد رابع أغاني الألبوم، وطرح قبلها أغنية رقصة وأغنية مين هيجاريه وأغنية إلا أنا.