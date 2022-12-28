عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات.. 2.7 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

أرشيفية
أرشيفية

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 2.7 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم، تسجيل 622 مبايعة بقيمة 1.95 مليار درهم، منها 58 مبايعة للأراضي بقيمة 578.2 مليون درهم و564 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.37 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 230 مليون درهم في منطقة مرسى دبي تليها مبايعة بقيمة 67 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 57 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة الحبيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 34 مبايعة بقيمة 96 مليون درهم وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 5 مبايعة بقيمة 57 مليون درهم وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها 5 مبايعة بقيمة 15 مليون درهم.

المستثمرون يتخارجون من الأسهم بأكبر وتيرة منذ عامين ونصف عالميا

بايدن: الاقتصاد الأمريكي يحقق انتصارات متتالية.. وزيادات الفائدة مناسبة

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 59 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 51 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 47 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 97 مبايعة بقيمة 168 مليون درهم وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 52 مبايعة بقيمة 102 مليون درهم وثالثة في الثنيه الثالثة بتسجيلها 52 مبايعة بقيمة 150 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 565.34 مليون درهم منها 12 رهونات أراضي بقيمة 80.15 مليون درهم و70 رهونات فلل وشقق بقيمة 485.18 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الصفوح الثانيه بقيمة 331 مليون درهم وأخري في منطقة السطوه بقيمة 50 مليون درهم.

وأما الهبات، فـشهدت تسجيل 56 هبة بقيمة 182.18 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 66 مليون درهم وأخري في منطقة الثنيه الرابعة بقيمة 46 مليون درهم.

منطقة الخليج اقتصاد الامارات الأراضي والأملاك التصرفات العقارية تصرفات عقارات دبي دائرة الأراضي والأملاك صرف مبايعات الأراضي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

440 جنيهًا مرة واحدة| هبوط تاريخي في أسعار الذهب..وعيار 21 الآن مفاجأة

دفاتر الزواج والطلاق اتسحبت منه| مأذون "اتجوزو بسرعة" في قبضة العدالة بهذه التهمة.. القصة الكاملة

14 جنيها دفعة واحدة|مفاجأة في سعر الدولار الآن بعد انهياره بالسوق السوداء

بلطجة وكارثة.. مرتضى منصور يعلن التعدي على لاعبي الزمالك داخل النادي الأهلي

تحذير من هبة قطب: مشروب موجود بكل البيوت يهدد خصوبة الرجال

كهربا يزف بشرى لعشاق الأهلي بعد قرار تجديد إيقافه

أسماء مدوية .. الأهلي يضم 6 صفقات نارية رسميًا

بداية من يوم الأحد.. مواعيد وأماكن صرف معاشات يناير 2023 بالزيادات الجديدة

ترشيحاتنا

روسيا تواجه كارثة في معركة باخموت الدامية

أخطر ثلاثي في العالم بتجارة السلاح.. منها دولتان نوويتان

شبح حرب جديدة..بيان عاجل لـ أمريكا والاتحاد الأوروبي بشأن أزمة كوسوفو وصربيا

ضمن مبادرة الرئيس.. الصحة: 6 ملايين و 731 ألف امرأة تلقت خدمات المتابعة الدورية

مفاجأة.. ضابط أمريكي يكشف عن خدعة واشنطن لـ زيلينسكي

النجم الساحلي يكشف حقيقة توصله لاتفاق مع الأهلي بشأن كريستو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. قشور هذه الفاكهة معجزة في تبييض الأسنان.. مشروب الأعشاب لحرق الدهون ونسف الكرش

هضرب عن الطعام|وفاء مكي تنهار: عايزة أشتغل مش لاقية أصرف على أبني

كابوس 2022 و2023 | بزوغ «الخطر الذري» في العالم.. ومخاوف من ضغط بوتين على زر الإطلاق المرعب.. وهذا ما قاله جان لويس عن حق مصر والسعودية في القوة النووية

تحذير من هبة قطب: مشروب موجود بكل البيوت يهدد خصوبة الرجال

فيديو

هضرب عن الطعام|وفاء مكي تنهار: عايزة أشتغل مش لاقية أصرف على أبني

خطر جديد يهدد العالم.. مرض يقضي على معظم ضحاياه

بعد رقصها الهيستري.. فيديو جديد لـ شيرين عبد الوهاب فى لبنان

عملت دقني.. تعرف على عدد عمليات تجميل الفنانة أصالة/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبدالرحمن

عبيد الإخوان "12"

أحمد نجم

ضرورة التيسير في الزواج

إبراهيم شعبان

صخور وأحلام 2023

عبد المعطى أحمد

ديسمبر شهر ديزني الساحر!

المستشار أسـامة الصعيدي

صندوق للأسرة في قانون الأحوال الشخصية

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

نهى زكريا

إنصافًا للعملة الوطنية

نهال علام

مصر قلب إفريقيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ