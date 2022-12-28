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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

10 آلاف مستفيد .. انطلاق قوافل ستر وعافية لـ محافظة سوهاج

صدى البلد

أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي اليوم المرحلة السادسة عشر من قوافل "ستر وعافية " لأهالي قرية أم دومة وتوابعها بمركز طما بمحافظة سوهاج بمشاركة أكثر من ١٥ كيان من كيانات التحالف الوطني لتقديم خدماتها لأكثر من ١٠ آلاف مستفيد.


يأتي تنفيذ قوافل " ستر وعافية" تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفئات الأولي بالرعاية والأكثر إستحقاقاً، وتماشياً مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفقاً لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة بالتحالف والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللآزم للأسر الأكثر إحتياجاً بجميع محافظات الجمهورية لتخفيف العبء عليهم وكذلك حدة الآثار السلبية للأزمة الإقتصادية العالمية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.


تقدم القافلة مجموعة متنوعة من الخدمات للمواطنين تشمل قافلة طبية تضم العديد من التخصصات للكشف والعلاج والمتابعة وقياس النظارات الطبية و الضغط والسكر ، وكذلك تركيب أجهزة تعويضية لذوي الهمم و تسليمهم عدد من الكراسي المتحركة ، بالإضافة إلي حملات توعوية بكارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم والكشف المبكر عن سرطان الثدي والتوعية بالقدم الصحيح.


و تتضمن القافلة أيضاً حملات متعددة لتوزيع مواد غذائية ولحوم و بطاطين ضمن حملة دفا الشتاء من مؤسسات التحالف ، بجانب إقامة معرض ملابس بأسعار مخفضة ، و فك كرب عدد من الغارمات ، وتوصيل المياه لعدد ٥٠ اسرة، ونشر ثقافة التطوع.


بجانب ذلك تهتم القافلة بشق التمكين الإقتصادي المتمثل في تمويل بعض المشروعات والمساعدة في إقامة مشروعات اخري فضلاً عن مساعدة وتنمية صغار الفلاحين من خلال مبادرة اذرع
شارك في القافلة 15 كيان من كيانات التحالف وهم (مؤسسة ابوالعينين - جمعية الاورمان - مؤسسة العربي لتنمية المجتمع - مؤسسة صناع الخير للتنمية - مؤسسة صناع الحياة - مؤسسة مصر الخير - جمعية مصطفي محمود - جمعية رسالة - بنك الطعام المصري - مؤسسة عدالة ومساندة المرأة المصرية - مؤسسة بهية - الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية - مؤسسة حياة كريمة) بمشاركة أكثر من ٢٥٠٠ متطوع وموظف وتنفيذي.


كان التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قد أطلق أول قافلة شاملة للتحالف بمحافظة سوهاج، والتي جاءت تحت شعار "ستر وعافية١ " وذلك بقرية أولاد عليوه بمركز البلينا بمحافظة سوهاج، فيما انطلقت قافلة " ستر وعافية ٢ " بمركز كفر شبين بمحافظة القليوبية،  بينما استهدفت قافلة "ستر وعافية 3" أهالي قرية البليدة بمركز العياط بمحافظة الجيزة . وحلت قافلة "ستر وعافية 4" بقرية القاشة التابعة لمركز البرلس بمحافظة كفر الشيخ ووصلت قافلة  "ستر وعافية 5"قرية كفر حجازي التابعة لمركز المحلة الكبري بمحافظة الغربية أما قافلة"ستر وعافية 6" فخدمت أهالي قري غزالة والحجايزة بمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية و القافلة السابعة وصلت لأهالينا بقرية الحضص التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية كما حلت القافلة الثامنة بقرية أوليلة التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية بينما القافلة التاسعة والعاشرة فتم تنفيذها بقري الطويرات ودندرة بمحافظة قنا أما القافلة الحادية عشر فكانت بقرية الضبعية بالإسماعيلية بينما المرحلة الثانية عشر والثالثة عشر بقري سلوا والرغامة البلد بأسوان واخيراً المرحلة الرابعة عشر والخامسة عشر بقري الدير ، القريا ، النمسا وتوابعهم بمركز إسنا بمحافظة الأقصر .

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