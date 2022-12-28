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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدير مبادرة قادرون باختلاف تكشف تفاصيل بكاء المشاركين بالحفل بعد لقاء الرئيس

أمل مبدي
أمل مبدي

قالت المهندسة أمل مبدي، المدير التنفيذي لمبادرة قادرون باختلاف، إن المواهب التي تم تقديمها في حفل «قادرون باختلاف» كانت موجودة قبل ذلك، لكن لم تجد مكانا لها للظهور.

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وأوضحت المهندسة أمل مبدي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية وصفحة قادرون باختلاف يستقبل مئات الطلبات سنويًا للمشاركة في الحفل، مبدية في الوقت ذاته دهشتها من سرعة استجابتهم للتدريبات التي يتلقونها.


وأضافت أن المشاركين في الحفل «قادرون باختلاف» بكوا مع نهاية الحفل لاستشعارهم بأنهم أصبحوا أسرة واحدة.


كما أعربت المدير التنفيذي لمبادرة قادرون باختلاف، عن سعادتها البالغة بحفل «قادرون باختلاف»، قائلة: «لو كان حد قالي قبل سنوات باللي ظهر خلال لقاءات ذوي الهمم بالرئيس عبدالفتاح السيسي وكم الود والحب مكنتش هصدق».


 

قادرون باختلاف أمل مبدى عزة مصطفي صالة التحرير قناة صدي البلد

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