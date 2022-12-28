عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قارئ القرآن بإحتفالية «قادرون باختلاف»: سعيد بلقاء الرئيس

السيسي
السيسي

قال عصام عبداللطيف، قارئ القرآن بإحتفالية «قادرون باختلاف»، إنه طالب في الصف الثالث الإعدادي وبطل في رياضة السباحة.

txt

السيسي والملائكة| أحبوه بالفطرة واحتضنهم بإنسانية.. 30 صورة تكشف المحبة الربانية والعلاقة الأبوية

txt

برلماني: توجيهات الرئيس لدعم ذوي الهمم تؤكد تطبيق حقوق الإنسان بمفهومه الشامل


وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أنه حافظ للقرآن الكريم ويعشق الغناء، ويقطن بمحافظة الجيزة، مبديًا سعادته بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي.


ومن جانبها، قالت والدة الطالب عصام، إنه يتمنى العمل كمبرمج كمبيوتر، لافتة إلى أن ابنها حصل على المراكز الأولى من مهرجان الموسيقى العربية في الغناء.


ووجهت الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، مضيفة أن ابنها يشارك في حفل قادرون باختلاف منذ 2019، وشارك في غناء «أنا ابن مصر».


 

السيسي الجيزة صالة التحرير صدى البلد عزة مصطفي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دفاتر الزواج والطلاق اتسحبت منه| مأذون "اتجوزو بسرعة" في قبضة العدالة بهذه التهمة.. القصة الكاملة

بلطجة وكارثة.. مرتضى منصور يعلن التعدي على لاعبي الزمالك داخل النادي الأهلي

تحذير من هبة قطب: مشروب موجود بكل البيوت يهدد خصوبة الرجال

كهربا يزف بشرى لعشاق الأهلي بعد قرار تجديد إيقافه

الجمهور شاف اللي محدش يتخيله .. مفاجأة في فيديو شيرين في الملهى الليلي

أسعار الذهب في الكويت اليوم الأربعاء 28-12-2022

بلم 5 جنيه عشان آكل .. وفاء مكي تروي مأساة حياتها بكلمات حزينة

كله هري.. عزة مصطفى تنفعل على الهواء بسبب قيمة المدفوع لصندوق الزواج

ترشيحاتنا

فتاة جديدة جاهزة لهجوم مماثل.. منفذة تفجير إسطنبول تكشف مفاجأة صادمة

لافروف: أمريكا لا تسمح لأوكرانيا بإجراء مفاوضات سلام على أمل استنزاف روسيا

30 دقيقة.. إيبوكا يطلق قذيفة على مرمى الشناوي وسط تعادل سلبي بين سيراميكا كليوباترا والأهلي

تعلقت جثته في أغصان بالمياه.. إيراني يزهق روحه في نهر الرون بفرنسا لهذا السبب

مقتل 176راكباً.. 4 دول تطالب بمحاسبة إيران على إسقاط طائرة أوكرانية. تفاصيل

أسماء مدوية|غياب 8 نجوم عن الزمالك أمام الإسماعيلي في الدوري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد رقص الملهى الليلي وظهورها الأخير.. 5 صور وضعت شيرين في مأزق

فستان من الدهب يثير الجدل على السوشيال ميديا.. سعره خرافي

مفاجأة صادمة.. الجراد أكثر فائدة من الأسماك واللحوم | أعرف السر

بإطلالة جريئة.. ريم مصطفى تثير ضجة في أحدث ظهور عبر إنستجرام| شاهد

فيديو

شدت شعرها على الهواء.. تفاصيل خناقة مايا دياب والمذيعة شيرين عرفة.. فيديو جراف

لماذا غضب كاظم الساهر من "حافية القدمين" في دبي؟.. شاهد فيديو

هضرب عن الطعام| وفاء مكي تنهار: عايزة أشتغل مش لاقية أصرف على أبني

خطر جديد يهدد العالم.. مرض يقضي على معظم ضحاياه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبدالرحمن

عبيد الإخوان "12"

أحمد نجم

ضرورة التيسير في الزواج

إبراهيم شعبان

صخور وأحلام 2023

عبد المعطى أحمد

ديسمبر شهر ديزني الساحر!

المستشار أسـامة الصعيدي

صندوق للأسرة في قانون الأحوال الشخصية

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

نهى زكريا

إنصافًا للعملة الوطنية

نهال علام

مصر قلب إفريقيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ