قارئ القرآن بإحتفالية «قادرون باختلاف»: سعيد بلقاء الرئيس

قال عصام عبداللطيف، قارئ القرآن بإحتفالية «قادرون باختلاف»، إنه طالب في الصف الثالث الإعدادي وبطل في رياضة السباحة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أنه حافظ للقرآن الكريم ويعشق الغناء، ويقطن بمحافظة الجيزة، مبديًا سعادته بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي.



ومن جانبها، قالت والدة الطالب عصام، إنه يتمنى العمل كمبرمج كمبيوتر، لافتة إلى أن ابنها حصل على المراكز الأولى من مهرجان الموسيقى العربية في الغناء.



ووجهت الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، مضيفة أن ابنها يشارك في حفل قادرون باختلاف منذ 2019، وشارك في غناء «أنا ابن مصر».



